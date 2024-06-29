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ВМФ РФ уже заказал морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ"

29.06.2017 ТАСС 496 0
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Зенитный комплекс "Панцирь-М"
Зенитный комплекс "Панцирь-М"
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Испытания "Панцирь-МЕ" планируется завершить через один-два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот уже заказал новейший морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Об этом в среду сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) Александр Денисов.

"Заказ от Военно-морского флота есть, и подписаны соответствующие договоры", - сказал Денисов.

По его словам, "заказ хороший", и предприятие по данному направлению будет загружено на долгие годы.

Денисов также сообщил, что испытания "Панцирь-МЕ" планируется завершить через один-два года. "Я не хотел бы конкретизировать, но в ближайшие год-два завершим", - сказал он.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена и он уже запущен в серию.

Главный конструктор по комплексам ПВО морского базирования Конструкторского бюро приборостроения Александр Жуков сообщил, что новый комплекс "Панцирь-МЕ" может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн. Об этом он заявил в среду на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

"Он может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн", - сказал Жуков в ходе презентации комплекса "Панцирь-МЕ".

По его словам, этот комплекс также можно устанавливать на неподвижные платформы.

Жуков уточнил, что дальность поражения зенитных управляемых ракет данного комплекса составляет 20 километров. "Панцирь-МЕ" может сбивать различные объекты, включая беспилотники и самолеты, а также ракеты данного комплекса могут применяться против кораблей.

"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства "Панцирь". Сухопутная версия данного комплекса имеет название "Панцирь-С".
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Персоны
Денисов Александр
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА

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