Перспективный эсминец проекта "Лидер" получит ядерную энергоустановку
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Модель перспективного эсминца "Лидер"
Источник: cont.ws
Сообщается, что ВМФ России будет иметь в своем составе большие надводные корабли с ядерной энергетической установкой, "Лидер" будет не один в серии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Перспективный эсминец проекта "Лидер будет оснащен ядерной энергетической установкой. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Я думаю, да", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли "Лидер" оснащен ядерной энергоустановкой.
"Проект будет делать Северное ПКБ. ВМФ России, безусловно, будет иметь в своем составе большие надводные корабли с ядерной энергетической установкой. "Лидер", безусловно, будет не один в серии", - добавил замглавкома.
Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего корабля может составить от 10 до 15 тысяч тонн. Летом 2015 года Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ России, заявлял, что строительство "Лидера" планируется начать в 2019 году.
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28.06.2017
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