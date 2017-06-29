В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
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Су-33. Фото с сайта worldweapon.ru
Партия двигателей уже поставлена заказчику, рассказали в Объединенной двигателестроительной корпорации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Обновленные двигатели для палубных истребителей Су-33 снова начали выпускаться в России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).
"Для обеспечения потребностей государственного заказчика ОДК возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей Су-33. Партия двигателей уже выпущена ПАО "УМПО" (входит в ОДК) и поставлена заказчику", - сообщили в пресс-службе.
Двигатели АЛ-31Ф серии 3 разрабатывались и производились специально для Су-33, отметили в ОДК. "С учетом того эволюционного развития, которое прошло семейство двигателей АЛ-31Ф с момента выпуска последних двигателей серии 3, новые двигатели для морских тяжелых истребителей производятся с внедрением доработок, которые уже применены на двигателях семейства АЛ-31Ф", - подчеркнули в корпорации.
Для укомплектования самолетов Морской авиации Су-33 двигатели поступают после проведения всех этапов испытаний. ОДК также ведет работу по техническому сопровождению находящихся в эксплуатации морских АЛ-31Ф.
Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и регулируемым реактивным соплом АЛ-31Ф устанавливается на самолеты семейства Су-27. Эксплуатируется в широком диапазоне высот и скоростей полета, обеспечивает уникальные маневренные характеристики самолета. На базе АЛ-31Ф разработан вариант АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и АЛ-31ФН с нижним расположением коробки самолетных агрегатов для применения на однодвигательных самолетах-истребителях.
Особенностью АЛ-31Ф серии 3 является возможность введения дополнительного особого режима, который используется при взлете самолета с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг.
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28.06.2017
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принадлежат ТАСС
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beka1
1089
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№1
29.06.2017 01:29
Осталось модернизировать БРЭО Су-33, т.к. существующее устарело до безобразия!
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Сергей-82
9859
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№2
29.06.2017 04:53
Цитата, beka1 сообщ. №1
Осталось модернизировать БРЭО Су-33, т.к. существующее устарело до безобразия!Гефест уже ставят и если не ошибаюсь сделали обводной канал для Р-77.
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просто экспл
3615
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№3
29.06.2017 04:56
Цитата, beka1 сообщ. №1
Осталось модернизировать БРЭО Су-33, т.к. существующее устарело до безобразия!я в коментах еще вчера про это писал .
и в общем если движок обновленный то и система управления тоже . а это читай все равно какая никакая а модернизация. и тут глупо модернизировать только это . и как я и думал Сергей_82 отписал что начинку тоже модерят .
им бы еще и новую РЛС . вообще хорошо было бы .
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Сергей-82
9859
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№4
29.06.2017 05:07
Цитата, просто экспл сообщ. №3
им бы еще и новую РЛС . вообще хорошо было быТогда надо подтягивать их до Су-27СМ3 ,там обещают другую РЛС(по одним данным Ш101ВЭП,по другим Жук-М)+ новую ОЛС,это конечно дорого,но расширит номенклатуру по земле,уравняв их с МиГ-29К. Кстати во время похода к берегам Сирии на некоторых Су-33 на законцовках были контеинеры РЭБ,вопрос какие,если старая Гардения это одно,если Омуль или Хибины то это совсем другое.
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просто экспл
3615
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№5
29.06.2017 05:20
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Тогда надо подтягивать их до Су-27СМ3вот это как раз надо сделать в первую очередь. и при чем имхо работа по земле это второй план , первый это работа по воздуху . так как они в первую очередь ПВО АУГ , а по земле мы и калибрами отработать можем . сейчас ситуевина по Сирии накаляется и флоту без современных истребителей во флоте будет не сильно легко .
а про РЭБ самому интересно , но вряд ли сейчас узнаем как оно на самом деле .
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Сергей-82
9859
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№6
29.06.2017 05:30
Цитата, просто экспл сообщ. №5
вот это как раз надо сделать в первую очередь. и при чем имхо работа по земле это второй план , первый это работа по воздуху . так как они в первую очередь ПВО АУГХ-31АД,Х-35,Х-59МК для ударов по НК,это разве плохо?Хотя наверное это я не правильно выразился написав по земле,надо было по поверхности.В соседней ветки про Сирию разместил фото и статью про Су-27СМ3,они засветились в Сирии,в общем почти все боевые самолеты ВВС засветились в Сирии,пока вроде не было(или я пропустил)Су-30М2 и МиГ-29СМТ,хотя если не ошибаюсь часть сирийских МиГ-29 доведены до уровня СМТ.
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Павел 1978
8229
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№7
29.06.2017 09:33
а Т-50 можно крылья складывать?
у него вроде в крыльях что-то ценное есть...
может пора приступать к палубному Т-50
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Бродник
1155
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№8
29.06.2017 10:30
это означает, что слухи о большом списке претензий военных к МиГ-29К после сирийского похода, не беспочвенны.
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Данилович
175
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№9
29.06.2017 14:21
Цитата, Павел 1978 сообщ. №7
а Т-50 можно крылья складывать?
По палубному варианту Т-50 работают давно, разумеется компьютерное моделирование.
Пишут что при увеличении площади закрылков скорость на глиссаде можно уменьшить до 90 км/час.
Конечно, со складывающимися крыльями будут сложности...
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Сергей-82
9859
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№10
29.06.2017 14:24
Цитата, Бродник сообщ. №8
это означает, что слухи о большом списке претензий военных к МиГ-29К после сирийского похода, не беспочвенны.Это означает всего лишь модернизацию Су-33.
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штурм
2776
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№11
29.06.2017 20:37
Цитата, Павел 1978 сообщ. №7
А может к версии "М" для морской авиации берегового базирования с увеличенной дальностью полёта и БРЭО заточенным на поиск и уничтожение надводных и подводных целей.
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