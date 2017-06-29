В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33



Су-33. Фото с сайта worldweapon.ru Су-33. Фото с сайта worldweapon.ru

Партия двигателей уже поставлена заказчику, рассказали в Объединенной двигателестроительной корпорации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Обновленные двигатели для палубных истребителей Су-33 снова начали выпускаться в России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"Для обеспечения потребностей государственного заказчика ОДК возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей Су-33. Партия двигателей уже выпущена ПАО "УМПО" (входит в ОДК) и поставлена заказчику", - сообщили в пресс-службе.

Двигатели АЛ-31Ф серии 3 разрабатывались и производились специально для Су-33, отметили в ОДК. "С учетом того эволюционного развития, которое прошло семейство двигателей АЛ-31Ф с момента выпуска последних двигателей серии 3, новые двигатели для морских тяжелых истребителей производятся с внедрением доработок, которые уже применены на двигателях семейства АЛ-31Ф", - подчеркнули в корпорации.

Для укомплектования самолетов Морской авиации Су-33 двигатели поступают после проведения всех этапов испытаний. ОДК также ведет работу по техническому сопровождению находящихся в эксплуатации морских АЛ-31Ф.

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и регулируемым реактивным соплом АЛ-31Ф устанавливается на самолеты семейства Су-27. Эксплуатируется в широком диапазоне высот и скоростей полета, обеспечивает уникальные маневренные характеристики самолета. На базе АЛ-31Ф разработан вариант АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и АЛ-31ФН с нижним расположением коробки самолетных агрегатов для применения на однодвигательных самолетах-истребителях.

Особенностью АЛ-31Ф серии 3 является возможность введения дополнительного особого режима, который используется при взлете самолета с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг.