Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны РФ согласовало эскизный проект перспективного эсминца "Лидер"

29.06.2017 ТАСС 704 0
0
Понравилась новость?
 +1
Эсминец проекта 23560 "Лидер"
Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"
Источник: pahapct.livejournal.com

По словам вице-президента ОСК по военному кораблестроению Игоря Пономарева, сроки начала строительства будут определены на этапе технического проектирования корабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Эскизный проект эсминца нового поколения "Лидер" прошел согласование в Минобороны РФ. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Минобороны не так давно приняло один из этапов проектирования перспективного эсминца - эскизный проект. Сроки начала строительства будут определены на этапе технического проектирования корабля", - сказал он.

Пономарев отметил, что верфи ОСК имеют "соответствующие технические возможности для строительства кораблей подобного класса".

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего корабля может составить от 10 до 15 тысяч тонн. Летом 2015 года Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ России, заявлял, что строительство "Лидера" планируется начать в 2019 году.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СПКБ
Персоны
Чирков Виктор

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 22:19
  • 24
"Калашников" с крыльями
  • 29.06 22:17
  • 3
В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"
  • 29.06 22:16
  • 1
"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
  • 29.06 22:13
  • 7
На военно-морском салоне в Петербурге представят проект оснащенного 24 "Калибрами" корвета
  • 29.06 21:50
  • 3
«Проект 941-бис» новый подводный Авианосец России
  • 29.06 21:42
  • 7
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 29.06 21:15
  • 9
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 29.06 20:37
  • 11
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
  • 29.06 20:33
  • 21
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 29.06 20:26
  • 6
Всем спасибо, все свободны
  • 29.06 20:22
  • 1
Отряд 12-го ГУ МО РФ проводит экологическую очистку Новой Земли
  • 29.06 19:53
  • 6
F-22 и 2060 год
  • 29.06 19:36
  • 5135
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.06 17:46
  • 2
ОДК завершит испытания новых морских двигателей к концу 2017 года
  • 29.06 15:21
  • 23
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
другие обсуждаемые темы