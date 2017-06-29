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Отряд 12-го ГУ МО РФ проводит экологическую очистку Новой Земли

29.06.2017 ЦАМТО 542 1
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Арктика
Арктика
Источник: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба Геологического института

ЦАМТО, 28 июня. Отряд из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации выполняет задачи по экологической очистке на архипелаге Новая Земля в районе населенных пунктов Белушья губа, Рогачево, Северный.

Личному Составу предстоит собрать и вывести более 2000 тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 га территории и снести 59 зданий.

Для выполнения задач на архипелаге Новая Земля личный состав обеспечен инженерной техникой, специальным оборудованием, необходимыми материальными средствами, а также комфортными бытовыми условиям. Только в этом году для отряда экологической очистки для выполнения задач закуплено специальное оборудование на сумму более 11 млн. рублей.

Все военнослужащие 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации прошли всестороннюю подготовку в 84 межвидовом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов им. маршала артиллерии Е.В.Бойчука, изучили меры безопасности при проведении работ по экологической очистке, в том числе при работе со специальным оборудованием, предназначенным для резки метала и прессования.

На острове Котельный работает взвод экологической очистки Северного флота, взвод сформированный в Центральном военном округе в Норильске, а взвод Восточного военного округа в районе поселка Ушаковское на острове Врангеля.

Всего в 2017 году на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, а также в 12 ГУ МО РФ для выполнения задач по экологической очистке в Арктике по временным штатно-должностным расчетам сформированы, подготовлены и обеспечены всем необходимым взвода ликвидации экологического ущерба общей численностью 186 человек.

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля и архипелаге Новосибирские острова, а также на других объектах в арктической зоне Российской Федерации. Всего взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 г. силами взводов собрано 6054 т. металлического лома и вывезено на материк 4778 т. В дополнение к этому, на Центральном полигоне Российской Федерации ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории, с учетом 2015 года составила 162 га, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
28.06.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2776
№1
29.06.2017 20:22
Не мешало бы небольшой металлургический завод на арктическом острове построить, где есть уголь или газ, подогнать плавающую АЭС, свозить туда весь металлолом на переплавку  и производить простейшие строительные металлоконструкции.
Зачем металл туда-сюда таскать за тысячи вёрст если можно на месте переработать и создать такие нужные стройматериалы, Арктика развивается поэтому там нужна своя производственная инфраструктура пусть пока в мини масштабе.
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