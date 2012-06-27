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ОДК ожидает ускоренного развития технологий 3D-печати в двигателестроении

28.06.2017 RNS 123 0
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Стенд ОДК
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном форуме двигателестроения, проходившим 15-18 апреля 2014г. во Всероссийском выставочном центре в Москве
Источник: Ростех

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") прогнозирует активное развитие аддитивных технологий (3D-печать) в конструировании авиационных двигателей и газотурбинных установок, сообщил замгенконструктора ПАО "ОДК — Сатурн" (входит в ОДК) по научно-исследовательской работе Дмитрий Карелин.

"Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что к 2021 году рынок аддитивного производства вырастет в 2–5 раз. На мой взгляд, главное заключается в том, что аддитивные технологии позволяют конструктору проектировать детали без технологических ограничений. Вы можете изготовить такую деталь, которая традиционным способом не может быть получена. Фактически можно говорить об изменении всего конструкторского мышления", — сказал Карелин слушателям лектория "Ростеха" в Москве.

Он сообщил, что ОДК планирует применять 3D-печать при производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, которые будут сертифицированы в 2025–2030 годах. Работа по освоению аддитивных технологий консолидированно ведется на предприятиях ОДК. На базе ПАО "ОДК — Сатурн" функционирует Центр аддитивных технологий (ЦАТ). Внедряются инновационные принципы проектирования с учетом новых технологических возможностей, включая интеллектуальную оптимизацию топологии деталей, обеспечивающую требуемую прочность с учетом направления воздействующих нагрузок и существенное снижение массы, — так называемый бионический дизайн. Центр активно участвует в работах по разработке и получению отечественных металлопорошковых композиций.
27.06.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех

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