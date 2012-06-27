США поставят Индии самолет С-17 и двигатели на 366 миллионов долларов
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Взлет военно транспортного самолета C-17 Globemaster III 386-го экспедиционного крыла ВВС 21-го апреля 2013-го года, Юго-Западная Азия. C-17 является новейшим, наиболее гибким грузовым самолетом входящим в ВДВ и способен к быстрой стратегической доставке войск и всех видов грузов на основные оперативные базы или непосредственно на передовые базы в зонах их развертывания. C-17 развернуты на авиабазе Dover, штат Делавэр (Фото старшего сержанта Джорджа Томпсона (George Thompson), ВВС США). Источник: strategypage.com
Источник: strategypage.com
США подписали военный контракт с Индией на 366 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сделке, Вашингтон поставит стране военно-транспортный самолет С-17 и четыре авиационных двигателя. Вооружение включает в себя систему сбрасывания средств радиоэлектронного подавления, систему предупреждения о ракетном нападении, а также радиоответчики.
По данным The Independent, Госдепартамент одобрил сделку на фоне встречи главы США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди.
Boeing C-17 Globemaster III — американский стратегический военно-транспортный самолет. Поставки машин этого типа для ВВС Индии начались в 2013 году.
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27.06.2017
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