В МИД призвали возобновить диалог в Совете Россия-НАТО с участием военных
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Сотрудничество России и НАТО
Источник: gooddays.ru
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Для разрядки напряженности в Европе необходимо возобновить диалог в Совете Россия-НАТО с участием военных, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, слова которого приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Сегодня в Европу возвращаются американские войска в количестве нескольких бригад, включая бронетанковую и авиационную. Вводятся в строй пять передовых складов хранения тяжелой военной техники бригадного комплекта. Вдвое возросло количество учений, активность военно-морских и военно-воздушных сил альянса. Строятся объекты ПРО. Раньше это называлось "эскалацией военной напряжённости" в Европе. Считаем, что для разрядки нам надо задействовать все имеющиеся инструменты. Надо возобновить диалог в Совете Россия-НАТО с участием военных. Он именно для этого и создавался", - сказал Келин, выступая на открытии Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене.
Он также обратил внимание, что Россия не раз выдвигала инициативы для преодоления нараставшей конфронтации. "Однако все они под надуманными предлогами отметались нашими западными партнерами. Предложенный нами Договор о европейской безопасности слету был назван бесперспективным политическим лозунгом. Настоящую безопасность, дескать, может дать только НАТО. Такой вот бесславный получился финал у принципа неделимости безопасности", - подчеркнул Келин.
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27.06.2017
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