На военно-морском салоне в Петербурге покажут систему доступа в интернет с подлодок РФ



Военнослужащие ВМС РФ

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Военнослужащие ВМС РФИсточник: Юрий Смитюк/ТАСС

"Экран-ЦМ" также обеспечивает прием любых телеканалов через спутниковый канал связи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Росэлектроника" на военно- морском салоне в Санкт-Петербурге покажет систему доступа в интернет, установленную на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий" и на российских атомных подлодках и фрегатах. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе холдинга.

Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработали систему "Экран-ЦМ", обеспечивающую прием телевизионных каналов и подключение корабельного телекоммуникационного оборудования к сети интернет, которая может быть использована на надводных и подводных кораблях как военного, так и гражданского флотов, рассказали в пресс-службе.

"В настоящее время система действует на девяти судах ВМФ России, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и трех атомных подводных лодках... Система "Экран-ЦМ" будет представлена на VIII Международном военно-морском салоне", - говорится в сообщении.

По данным "Росэлектроники", система обеспечивает прием через спутниковый канал связи любых телеканалов, как бесплатных из состава государственных мультиплексированных пакетов (на сегодня 20 каналов), так и распространяемых сторонними спутниковыми операторами через платные сервисы.

VIII Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.