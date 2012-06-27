"Пётр Великий" и три стратегические субмарины ВМФ России подключены к интернету с помощью системы "Экран-ЦМ" - "Росэлектроника"
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Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) Северного флота (СФ) «Пётр Великий»
Источник: МО РФ
Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Специалисты холдинга "Росэлектроника" разработали систему, обеспечивающую прием телевизионных каналов и подключение корабельного телекоммуникационного оборудования к сети интернет.
"В настоящее время система, получившая название "Экран-ЦМ", действует на девяти судах ВМФ России. В том числе - на тяжелом атомном ракетном крейсере "Пётр Великий", фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и трёх атомных подводных лодках", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, которое поступило в "Интерфакс-АВН" во вторник.
"Экран-ЦМ" обеспечивает прием через спутниковый канал связи любых телеканалов как бесплатных, из состава государственных мультиплексированных пакетов (на сегодня 20 каналов), так и распространяемых сторонними спутниковыми операторами через платные сервисы. Последние модификации системы "Экран-ЦМ" поддерживают также технологии интерактивного телевидения IPTV и двустороннего спутникового Интернета VSAT, сообщает "Росэлектроника".
Отмечается, что разработка, выполненная петербургским АО "НИИ телевидения", не имеет ограничений по применению и может быть использована на надводных и подводных кораблях как военного, так и гражданского флотов.
"В настоящее время установками морского VSAT оснащаются не только корабли военного флота, но и пассажирские лайнеры. Применение стабилизированных антенн позволяет отслеживать спутники связи при любых изменениях курса судна. При этом приемное оборудование обеспечивает при необходимости автоматический переход с одного спутника на другой", - говорится в пресс-релизе.
"Система разработана с целью обеспечения учебно-боевой, общественно-политической подготовки личного состава, а также организации дистанционных образовательных курсов и проведения видеоконференций. Кроме того, "Экран-ЦМ" может быть использован в качестве технического средства массовой информации и в целом служит для повышения комфортности пребывания в ограниченном корабельном пространстве в условиях длительных морских переходов", - сказано в сообщении.
Система "Экран-ЦМ" будет представлена на VIII-м Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.
В 2017 году госкорпорация "Ростех" присоединила к холдингу "Росэлектроника" Объединенную приборостроительную корпорацию. "Объединенный холдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численностью работающих - 75 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 млрд руб", - говорится в пресс-релизе.
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27.06.2017
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