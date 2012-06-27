Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил пуск баллистической ракеты "Булава"
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Люк для погрузки боезапаса торпедных аппаратов и крышки пусковых установок СГАПД на ПЛАРБ К-535 "Юрий Долгорукий" пр.955, г.Северодвинск, ПО "Севмаш", 17 сентября 2009 г.
Источник: http://forums.airbase.ru/
ЦАМТО, 27 июня. РПКСН Северного флота "Юрий Долгорукий" (головной корабль проекта 955 "Борей") произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.
Стрельба была выполнена из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки.
Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме.
По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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27.06.2017
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