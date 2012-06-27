Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил пуск баллистической ракеты "Булава"



Люк для погрузки боезапаса торпедных аппаратов и крышки пусковых установок СГАПД на ПЛАРБ К-535 "Юрий Долгорукий" пр.955, г.Северодвинск, ПО "Севмаш", 17 сентября 2009 г.

Источник: http://forums.airbase.ru/ Люк для погрузки боезапаса торпедных аппаратов и крышки пусковых установок СГАПД на ПЛАРБ К-535 "Юрий Долгорукий" пр.955, г.Северодвинск, ПО "Севмаш", 17 сентября 2009 г.Источник: http://forums.airbase.ru/

ЦАМТО, 27 июня. РПКСН Северного флота "Юрий Долгорукий" (головной корабль проекта 955 "Борей") произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

Стрельба была выполнена из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки.

Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме.

По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.