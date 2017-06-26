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Аргентина ведет переговоры с Францией о закупке палубных штурмовиков Dassault Super Etendard

27.06.2017 bmpd.livejournal.com 100 0
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Dassault Super Etendard
Палубный истребитель-штурмовик Dassault Super Etendard ВМС Франции (серийный и регистрационный номер - 44), 08.06.2014
Источник: Max FoxbatRU Bryansky / Airliners.net

Как пишет Michel Cabriol в материале "L'Argentine est très intéressée par l'achat de six Super-Etendard français", опубликованным французской газетой "La Tribune", Аргентина ведет переговоры с Францией о покупке шести старых палубных истребителей-штурмовиков Dassault Super Etendard, снятых с вооружения авиации ВМС Франции, на сумму 12 млн евро. Это стало известно благодаря информации от источников издания.

При этом Главное управление вооружений министерства обороны Франции (DGA) готово предоставить для этого финансирование, с целью упрощения сделки. На данный момент Аргентина, которая выходит из беспрецедентного финансового кризиса, пытается обсудить вопрос о снижении цены контракта. По данным ресурса Infodefensa, Буэнос-Айрес предложил за самолеты 10 млн долл.

В свое время ВМС Аргентины закупили у компании Dassault Aviation 14 самолетов Super Etendard новой постройки в июле 1979 года. Они применялись в ходе конфликта на Фолклендских островах против ВМС Великобритании. Из них сейчас в составе 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи (2da Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque) авиации ВМС Аргентины номинально числится 11 самолетов, ни один из которых не является летным.

Эти самолеты поступили на вооружение ВМС Франции в 1978 году, а 12 июля 2016 года были окончательно выведены из эксплуатации.

Примечание bmpd. На фоне этих новостей ранее появлявшиеся сообщения о том, что Аргентина планирует закупить у России истребители МиГ-29 в количестве 15 единиц выглядят несколько преждевременными.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Аргентина
Великобритания
Россия
Франция
Продукция
МиГ-29
Компании
Dassault

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