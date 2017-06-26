Песков не ответил на вопрос о возможности перевода военных в Киргизии



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, обсуждали ли президент России Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вопрос о возможном переводе российских военных на киргизско-таджикскую границу.

"Я оставлю это без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждал ли Путин со своим киргизским коллегой вопрос о переводе воинского контингента РФ в Баткенскую область на киргизско-таджикской границе и усиление его вместо базы в Канте.

На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Статус российской объединенной военной базы на территории Киргизской Республики определяет соглашение 2012 года, которое вступило в силу в конце января 2017 года. Аренда земельных участков и акватории водных объектов обойдется России в 4,5 миллиона долларов в год. Соглашение о российском военном присутствии в Киргизии будет действовать в течение последующих 15 лет, а затем автоматически продлеваться каждые 5 лет, если стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить соглашение на взаимной основе или в одностороннем порядке.

Российская авиабаза Кант была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Летчики подготовлены к выполнению поставленных задач в горной местности.