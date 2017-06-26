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Замминистра обороны Юрий Борисов на ТАНТК им. Г.М.Бериева ознакомился с ходом работ по созданию самолета ДРЛОиУ А-100

27.06.2017 ЦАМТО 217 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 26 июня. Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил 23 июня Таганрогский авиационный научно- технический комплекс имени Г.М.Бериева (предприятие-производитель самолета ДРЛОиУ А-100).

"Летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила уже пять испытательных полетов. На ней отрабатываются все основные технологические решения", – напомнил в беседе с журналистами Юрий Борисов.

"Мы провели совещание, поговорили со специалистами. Работы по созданию самолета А-100 сегодня идут в графике. Мы надеемся, что в декабре этого года будет совершен его первый полет", – заявил замминистра.

Отвечая на вопрос, когда начнутся поставки этого самолета в войска, он уточнил, что речь идет о первом квартале 2019 года.

Юрий Борисов также пояснил, что самолет А-100 предназначен для решения стратегических задач, исходя из дальности его полета, специфики работы его локаторов.

Остановился он и на вопросе создания самолета радиолокационного дозора и наведения легкого класса.

"Я думаю, что мы будем ставить вопрос перед промышленностью о создании такого авиационного комплекса, возможно, на базе легкого транспортного самолета. По крайней мере, аналоги такого самолета в мире уже есть", – цитирует Юрия Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
26.06.2017
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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
Компании
Минoбороны РФ
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Борисов Юрий

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