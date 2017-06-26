Почти 50 иностранных компаний примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
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Военно-морской салон в Петербурге
Предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 50 иностранных компаний примут участие в международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, всего ожидается 400 участников. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Алексей Фролкин.
"Иностранных компаний на настоящее время 49, всего участников - 400 ", - сказал он, отметив, что предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии.
Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, "в основном, конечно же, иностранцы выступает в сегменте поставщиков оборудования. Всего, что мы можем использовать для строительства кораблей".
По его словам, стенд корпорации в этом году беспрецедентно большой, судостроители представят 43 макета различных кораблей. Традиционно можно будет увидеть у причальных стенок морского вокзала боевые корабли в натуральную величину.
Как уточнил помощник президента по ВТС Владимир Кожин, всего будет представлен 21 натурный образец в акватории морского вокзала.
Он также сообщил, что на салоне планируется подписание ряда соглашений, которые сейчас находятся в высокой степени готовности.
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26.06.2017
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