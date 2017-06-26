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Почти 50 иностранных компаний примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

27.06.2017 ТАСС 130 0
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Военно-морской салон в Петербурге

Предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 50 иностранных компаний примут участие в международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, всего ожидается 400 участников. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Алексей Фролкин.

"Иностранных компаний на настоящее время 49, всего участников - 400 ", - сказал он, отметив, что предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии.

Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, "в основном, конечно же, иностранцы выступает в сегменте поставщиков оборудования. Всего, что мы можем использовать для строительства кораблей".

По его словам, стенд корпорации в этом году беспрецедентно большой, судостроители представят 43 макета различных кораблей. Традиционно можно будет увидеть у причальных стенок морского вокзала боевые корабли в натуральную величину.

Как уточнил помощник президента по ВТС Владимир Кожин, всего будет представлен 21 натурный образец в акватории морского вокзала.

Он также сообщил, что на салоне планируется подписание ряда соглашений, которые сейчас находятся в высокой степени готовности. 
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
Аргентина
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Россия
Франция
Швейцария
Компании
ОСК
ФСВТС РФ

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