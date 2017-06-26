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РФ преодолеет зависимость от украинских газотурбинных двигателей к середине 2018 года

27.06.2017 ТАСС 205 0
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Источник: © Юрий Белинский/TACC

Сотрудничество Украины и РФ в военной сфере было заморожено в 2014 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия с середины следующего года избавится от зависимости от Украины при производстве газотурбинных установок для надводных кораблей. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"С середины следующего года у нас зависимости в производстве движительных систем на будет", - сказал Рахманов.

По его словам, на последних совещаниях были даны поручения по созданию судовых дизелей, тем самым ОСК сможет самостоятельно производить всю линейку энергетических установок для кораблей - как газотурбинных, так и дизельных.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.
26.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Украина
Компании
ОСК
Персоны
Мантуров Денис

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