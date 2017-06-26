Перекуем мечи на томографы



В своем интервью Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин заявил о существенном сокращении оборонных расходов.

Источник: Кадр из телевизионного фильма В своем интервью Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин заявил о существенном сокращении оборонных расходов.Источник: Кадр из телевизионного фильма

Минобороны не сможет полностью обеспечить загрузку предприятий

"Минобороны, как основной заказчик вооружений и военной техники, не сможет полностью обеспечить загрузку предприятий", - сообщил на прошлой неделе заместитель начальника Главного управления вооружения военного ведомства Борис Наконечный. По его словам, это связано с тем, что в очередном программном периоде возможно некоторое снижение доли оборонных заказов. Наконечный отметил, что в этой ситуации важно не потерять темпы развития ОПК и не допускать технологического отставания от ведущих стран мира.

Ранее 28-миллионная аудитория американского кабельного телеканала Showtime первой узнала от Владимира Путина о том, что в ближайшие три года Россия снизит свои расходы на оборону "до 2,7–2,8% валового внутреннего продукта". Об этом российский президент заявил в фильме режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". "Армия должна быть компактной, но современной и эффективной. Но мы и так тратим достаточно много, эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов. Это для нас и так много", – сказал глава нашего государства.

Вице-премьер, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин оптимистично заявлял, что современные оборонные технологии могут быть адаптированы под нужды гражданской промышленности, в первую очередь для производства высокоточного современного медицинского оборудования. Как сообщал ТАСС, девизом этой работы вице-премьер объявил фразу "Перекуем мечи на томограф". Время "перековки" настает. При этом нет ясности, кто будет покупать эти самые томографы, сделанные, например, из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" или "Смерч".

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"