Представлена новая система DroneJack защиты от беспилотных летательных аппаратов

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "DroneJack, la sonde WiFi qui fait tomber les drones du ciel", разработчики компании Supelec представили новый прибор против неавторизованных полетов коммерческих беспилотных летательных аппаратов, который получил наименование DroneJack. Прибор был представлен на конференции по кибербезопасности SSTIC, которая проходила с 7 по 9 июня 2017 года в Ренне (Франция). Суть изобретения заключается в том, что в охраняемой зоне устанавливается сеть датчиков WiFi, и с ее помощью (за счет геолокации) с точностью до 5 метров можно обнаруживать все коммерческие БЛА, управляемые при помощи WiFi.

Принципиальная схема работы системы DroneJack (c) DroneJack

DroneJack может также определять факт появления враждебного БЛА за счет сравнения его кода МАС с шифрами компаний DJI, Parrot и других производителей БЛА. Это позволяет применять контрмеры, индивидуальные для каждой модели БЛА. Благодаря программному обеспечению Aircrack-NG, DroneJack может прерывать сигнал между БЛА и его оператором, самому брать управление над ним и принуждать к посадке в указанном месте или же просто отключать питание. DroneJack также позволяет в режиме реального времени демонстрировать видеоизображение, передаваемое с БЛА, а для некоторых моделей даже стирать уже имеющиеся записи.

В отличие от дорогостоящих решений (РЛС, сбор видеоданных и т.д.), которые предлагаются на рынке, DroneJack может быть развернут за относительно небольшие средства: его системные блоки строятся на базе микро-компьютера Raspberry Pi, стоимостью несколько десятков евро, а программа Aircrack-NG имеет открытый код. Его интерфейс удаленной системы управления позволяет оператору одновременно контролировать несколько объектов.

Защита периметра от вторжения БЛА становится все более насущной задачей, так как гражданские дроны, оснащенные все более совершенными камерами, а также камерами ночного видения, уже стали реальным разведывательным оборудованием. Они уже стали платформами для оружия, что продемонстрировало "Исламское государство".