Украинская армия получила 20 санитарных автомобилей

Как сообщает в своем пресс-релизе украинское ЧАО "АвтоКрАЗ", новые спецмашины на прошлой неделе, накануне Дня медицинского работника, были торжественно переданы [украинским] военным медикам в зоне АТО. Президент Украины Петр Порошенко вручил сертификаты на 20 новых машин повышенной проходимости, среди которых - новые мобильные рентген-кабинет и операционная на базе вездехода КрАЗ.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе передачи санитарных машин на шасси КрАЗ-6322 вооруженным силам Украины, июнь 2017 года (с) ЧАО "АвтоКрАЗ"

"Если не будет возможности эвакуировать, операции на лучшем оборудовании будут проводиться непосредственно в месте расположения мобильной операционной", - сказал Петр Порошенко. Он отметил, что новая мобильная операционная отправится в Авдеевку оказывать медпомощь украинским воинам, защищающим Украину, и добавил, что к военным врачам за помощью сможет обращаться, кроме военных, и гражданское население.

Кабинет подвижной рентгеновский предназначен для проведения массовой флюорографии грудной клетки. Медицинское оборудование, среди прочего, включает рентгенодиагностический комплекс, облучатели рециркуляторного типа, стол-каталку, выдерживающую вес пациента до 200 кг, компьютер с принтером для печати изображений с возможностью сухой обработки пленки.

Хирургический подвижной кабинет предназначен для проведения несложных хирургических вмешательств и наиболее сложных, требующих специальных условий, неотложных мероприятий первой врачебной помощи вне стационарных заведений в сельских и других труднодоступных местностях, а также полевых условиях: остановки кровотечения, проведения инфузионной терапии и вливания кровезаменителей, устранения асфиксии, борьбы с шоком, отсечения конечности, предоставления раненым в процессе эвакуации медицинской помощи по второму уровню и пр. Здесь среди медицинского оборудования, в частности, операционный и инструментальный столы, аппарат искусственной вентиляции легких с автономной работой до 4-х часов, электрокардиограф с монитором, дефибриллятор-монитор, коагулятор, портативный аппарат УЗИ и др.

Обе санитарные спецмашины базируются на полноприводном шасси КрАЗ (6х6). Их полная максимальная масса (полностью заправленного, укомплектованного изделиями медицинского назначения, грузом, водителем и двумя медработниками) - 26000 кг, максимальная потребляемая мощность КРР из сети - 10 кВт, генератора кабинета - 5,5 и 17 кВт соответственно. Габаритные размеры медицинского салона автомобилей - 6500 мм х 2600 мм х 2200 мм.

Глава государства также сообщил, что по его поручению государственный оборонный заказ только в этом году предусматривает закупку более ста единиц медицинской полноприводной военной техники. Отечественный производитель - ЧАО "АвтоКрАЗ", рассчитывает, что в заявленном Президентом количестве КрАЗ займет весомую долю, в соответствии с провозглашенным Правительством страны курсом на поддержку отечественного производителя.