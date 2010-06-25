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"Черный ястреб" верит в победу

26.06.2017 Военный паритет 67 0
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Black Hawk S-70i
Многоцелевой вертолет Black Hawk S-70i
Источник: Sebastien Bozon/AFP

Компания Lockheed Martin "весьма оптимистично" смотрит на свои шансы в тендере в Польше, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (22 июня).

"Локхид" рассчитывает, что его местное отделение PZL Mielec сможет быстро наладить производство вертолетов типа Black Hawk S-70i. Эта модель является вооруженной версией и предназначена на мировой рынок. В данное время в Восточной Европе наблюдается большой интерес к военным вертолетам. Польша желает приобрести вертолеты для спецназа, а аткже для ВМС в качестве противолодочных.

В конкурсе участвует компания Airbus Helicopters, которая предлагает Caracal H225M для войск спецназа и AW101 Merlin для ВМС. В прошлом году Польша прекратила эксклюзивные переговоры с "Эйрбас Хеликоптерс" после одобрения покупки 50 вертолетов "Каракал", что вызвало серьезный скандал между Варшавой и Парижем, а затем запустила два отдельных тендера.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Польша
Продукция
AW-101
EH-101
UH-60
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Lockheed-Martin
Проекты
H225

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