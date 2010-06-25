Как Пакистан использует Турцию для получения западных технологий



Визит генерала Баджвы на завод TAI

Источник: Inter Services Public Relations (ISPR) Визит генерала Баджвы на завод TAIИсточник: Inter Services Public Relations (ISPR)

В Турции с официальным визитом находится начальник штаба армейского корпуса пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на quwa.org (21 июня).

Пакистанская делегация встретилась с министром обороны Турции Фикри Ишиком для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы сотрудничества в военной промышленности и обучения персонала. Генерал Баджва посетил завод авиастроительной компании TAI, где осмотрел производство ударных вертолетов T129 ATAK.

Турция и Китай являются основными оборонными партнерами Пакистана, отмечает издание. Пакистан рассматривает Турцию как "суррогатный" источник для окольного получения современных американских и европейских технологий, которых Исламабад использует для развертывания собственного военного производства. Например, Т129 АТАК не что иное как турецкий вариант итальянского вертолета AgustaWestland AW129 Mangusta (ныне компания называется Leonardo). Турция приобрела технологии "Мангусты" для производства вертолетов для своей армии и вовсю предлагает их на экспорт.

В 2016 году Пакистан провел сравнительные испытания этого вертолета, но пока неясно, какую машину выберет армия - Т129 или более тяжелый китайский Z-10. Турция обещает передать все технологии вертолета для лицензионного производства в Пакистане.