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Директор СВР рассказал о работе нелегальных разведчиков

26.06.2017 РИА Новости 96 0
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. В Службе внешней разведки работают столько разведчиков-нелегалов, сколько необходимо для решения поставленных перед ней задач, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире программы "Субботний вечер" на телеканале "Россия 1".

Специальный репортаж в рамках программы был подготовлен к 95-летию управления "С" СВР, занимающегося нелегальной разведкой.

Ведущий программы Сергей Брилев поинтересовался у Нарышкина, сколько разведчиков-нелегалов работают в СВР сейчас.

"Это, конечно, информация секретная, деликатная… Их столько, сколько необходимо для решения поставленных перед Службой внешней разведки задач", - ответил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что управление "С" - "наиболее засекреченное".

"Конечно, единицы и в управлении "С" знают настоящие имена (нелегалов) или имена, под которыми сотрудники выполняют свое задание за границей. Каждый имеет свой псевдоним. Даже по внутреннему телефону я об этом не говорю, это делается в режиме личной встречи с тем или иным руководителем", - рассказал Нарышкин.
24.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей

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