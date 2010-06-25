Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана не просто со Службой внешней разведки, а с нелегальной разведкой. Комментарий главы государства ведущему телеканала "Россия 1" Сергею Брилеву приводит сайт "Вести.ru".

По словам Путина, разведчики-нелегалы - "люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".

"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди", - отметил президент. Он также пожелал действующим российским разведчикам счастья и благополучия.

Путин рассказал, что очень хорошо помнит разговор с одним из своих бывших коллег, который отдал нелегальной работе много лет.

"И вернувшись, он работал со мной, с начинающим сотрудником органов безопасности, начинающим сотрудником разведки. Я его тогда спросил: "Сан Саныч, вот вы столько проработали, а теперь здесь, вместе со мной, это как, нормально? Вы же, в принципе, на многое могли рассчитывать, на большее?" - сказал Путин.

"Он говорит: "А я и мог занимать другую позицию, мне Центр предлагал это сделать, но я не захотел. Потому что я считаю наградой для себя то, что мне Родина доверила выполнять такую функцию, которую кроме меня никто не может исполнить. Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить", - добавил президент.

Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.

Специальный репортаж телеканала "Россия 1" был подготовлен к 95-летию управления "С" СВР, занимающегося нелегальной разведкой.