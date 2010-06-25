Бельгия одобрила план закупок бронированных машин Griffon и Jaguar



Новые бронированные машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC, созданные совместно Renault Trucks Defense (RTD) и Nexter Systems для французской армии по программе Scorpion

Источник: Nexter Systems / Renault Trucks Defense Новые бронированные машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC, созданные совместно Renault Trucks Defense (RTD) и Nexter Systems для французской армии по программе ScorpionИсточник: Nexter Systems / Renault Trucks Defense

Совет министров Бельгии дал зеленый свет предложению министра обороны Стивена Вандепута (Steven Vandeput) о начале закупок бронированных машин, изготовленных во Франции. В рамках программы общей стоимостью 1,2 млрд. долл. Бельгия планирует приобрести 60 боевых разведывательных машин Jaguar EBRC и 417 многоцелевых бронированных машин Griffon VBMR.

Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте министра, цель этой программы, названной CAMO, является унификация боевых машин с Францией. В рамках данного партнерства Бельгия и Франция получат общую организацию, учебные программы и систему материально-технического обеспечения.

Эти две машины входят во французскую программу Scorpion. Они заменят в бельгийской армии бронированные машины Piranha III 6x6 и Dingo II 4x4, которые в настоящее время используются в средней бригаде. Тaguar и Griffon будут приобретены вместе с системами связи и запасными частями. Ожидается, что они будут приняты на вооружение в период с 2025 года по 2030 год.

«Благодаря этим инвестициям правительство четко берет курс на модернизацию существующих моторизированных сухопутных войск, чтобы позволить Бельгии находиться на острие коллективной безопасности», - сказал министр обороны Бельгии Стивен Вандепут.

Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle - многоцелевая бронированная машина) — бронетранспортер с колесной формулой 6x6, который в основном должен заменить старый бронетранспортер VAB 4x4, который находится на вооружении французской армии на протяжении 40 лет. Griffon был спроектирован так, чтобы иметь модульную архитектуру. Он будет поставляться в пяти конфигурациях, включая бронетранспортер, командный пункт, машину артиллерийского наблюдения и медицинскую.

Griffon может иметь максимальную массу 24,5 тонн и перевозить до 10 человек. Основное вооружение Griffon будет включать в себя боевой модуль с дистанционным управлением, вооруженный пулеметом калибра 12,7 мм или 7,62 мм, или автоматическим гранатометом калибра 40 мм.

Jaguar - это бронированная машина 6x6, оснащенная двухместной башней 40 CTAS, вооруженной 40-мм пушкой CTC с системой управления боеприпасами (AHS). 40-мм пушка иметь максимальную дальность стрельбы 1500 м. 40 CTC может вести огонь несколькими типами боеприпасов в рамках одной и той же системы управления боеприпасами, что дает машине возможность быстро адаптироваться к условиям, сложившимся на поле битвы.

По бокам башни устанавливается по одной пусковой установке ракеты MMP ( Missile Moyenne Portée - Ракета среднего радиуса действия), разработанной французской компанией MBDA. Ракета MMP — это ракета типа «выстрелил и забыл», с автоматическим самонаведением и максимальной дальностью стрельбы 4000 м.

Четыре дымовых гранатомета устанавливаются спереди на обоих бортах башни.

Сергей Вэй