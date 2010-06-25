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Бельгия одобрила план закупок бронированных машин Griffon и Jaguar

26.06.2017 Army Guide 88 0
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Griffon VBMR и Jaguar EBRC
Новые бронированные машины Griffon VBMR и Jaguar EBRC, созданные совместно Renault Trucks Defense (RTD) и Nexter Systems для французской армии по программе Scorpion
Источник: Nexter Systems / Renault Trucks Defense

Совет министров Бельгии дал зеленый свет предложению министра обороны Стивена Вандепута (Steven Vandeput) о начале закупок бронированных машин, изготовленных во Франции. В рамках программы общей стоимостью 1,2 млрд. долл. Бельгия планирует приобрести 60 боевых разведывательных машин Jaguar EBRC и 417 многоцелевых бронированных машин Griffon VBMR.


Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте министра, цель этой программы, названной CAMO, является унификация боевых машин с Францией. В рамках данного партнерства Бельгия и Франция получат общую организацию, учебные программы и систему материально-технического обеспечения.


Эти две машины входят во французскую программу Scorpion. Они заменят в бельгийской армии бронированные машины Piranha III 6x6 и Dingo II 4x4, которые в настоящее время используются в средней бригаде. Тaguar и Griffon будут приобретены вместе с системами связи и запасными частями. Ожидается, что они будут приняты на вооружение в период с 2025 года по 2030 год.


«Благодаря этим инвестициям правительство четко берет курс на модернизацию существующих моторизированных сухопутных войск, чтобы позволить Бельгии находиться на острие коллективной безопасности», - сказал министр обороны Бельгии Стивен Вандепут.


Griffon VBMR (Véhicule Blindé MutiRôle - многоцелевая бронированная машина) — бронетранспортер с колесной формулой 6x6, который в основном должен заменить старый бронетранспортер VAB 4x4, который находится на вооружении французской армии на протяжении 40 лет. Griffon был спроектирован так, чтобы иметь модульную архитектуру. Он будет поставляться в пяти конфигурациях, включая бронетранспортер, командный пункт, машину артиллерийского наблюдения и медицинскую.


Griffon может иметь максимальную массу 24,5 тонн и перевозить до 10 человек. Основное вооружение Griffon будет включать в себя боевой модуль с дистанционным управлением, вооруженный пулеметом калибра 12,7 мм или 7,62 мм, или автоматическим гранатометом калибра 40 мм.


Jaguar - это бронированная машина 6x6, оснащенная двухместной башней 40 CTAS, вооруженной 40-мм пушкой CTC с системой управления боеприпасами (AHS). 40-мм пушка иметь максимальную дальность стрельбы 1500 м. 40 CTC может вести огонь несколькими типами боеприпасов в рамках одной и той же системы управления боеприпасами, что дает машине возможность быстро адаптироваться к условиям, сложившимся на поле битвы.


По бокам башни устанавливается по одной пусковой установке ракеты MMP ( Missile Moyenne Portée - Ракета среднего радиуса действия), разработанной французской компанией MBDA. Ракета MMP — это ракета типа «выстрелил и забыл», с автоматическим самонаведением и максимальной дальностью стрельбы 4000 м.


Четыре дымовых гранатомета устанавливаются спереди на обоих бортах башни.


Сергей Вэй
25.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Бельгия
Франция
Продукция
Dingo
VAB
Су-24
Компании
Leonardo
Минoбороны РФ
Проекты
Piranha
Медицина

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