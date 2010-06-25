Батальон охраны ЗВО получит уникальный комплекс "Стрелец-Часовой"
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Интегрированный комплекс технических средств Стрелец-Часовой
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащие батальона охраны штаба ЗВО получат комплекс "Стрелец-Часовой", сообщила пресс-служба Западного военного округа.
"В ближайшее время военнослужащие батальона охраны штаба Западного военного округа будут обеспечены комплектами технических средств "Стрелец-Часовой", не имеющими аналогов в мире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс "Стрелец-Часовой" представляет собой браслет, имеющий связь с командным пультом. В случае возникновения нештатной ситуации или снятия браслета вся информация в течение нескольких секунд поступает к командирам по защищенным каналам цифровой связи.
Согласно сообщению, комплекс действует на расстоянии до 50 километров от командного пульта, обеспечивая устойчивую связь. В каждый браслет встроен модуль навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, который позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого караульного. Кроме того, комплекс в состоянии работать при температуре воздуха до минус 50 градусов Цельсия.
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23.06.2017
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