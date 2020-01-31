Зачем российским военным "умные" часы

В российскую армию начали поставлять индивидуальные браслеты "Стрелец-часовой", которые способны отслеживать место, где находится военнослужащий во время несения караула.

Умный гаджет работает через российскую спутниковую систему ГЛОНАСС и может отслеживать местоположение бойца, подавать сигнал экстренной связи при нападении на военнослужащего. Причем этот сигнал невозможно прослушать или заглушить даже с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы. Комплекс "Стрелец-часовой" состоит из мини-кейса, в который встроен монитор, и нескольких часов-браслетов. Сам кейс находится в караульном помещении или пункте управления.

Когда чемоданчик активирован, то на его экране появляется карта, на которой видно расположение часовых, и он ретранслирует сигналы тревоги. Браслет, который надет на руку часового, во время смены связывает его с командиром.

На часы можно принять приказ от командира. Умный гаджет обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 50 километров и способен работать при аномально высоких и низких температурах.

Как рассказал РИА Новости гендиректор компании "Аргус-Спектр", разработчика и производителя этих систем, Сергей Левчук, если боец, который заступил в караул, вдруг потерял сознание, то сигнал об этом буквально через минуту поступит на центральный пункт, а также продублируется на такие же браслеты другим караульным. С помощью гаджета можно объявить тревогу при нападении на пост охраны.

"Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира", - пояснил Левчук. Он сравнил это устройство с "радионяней" для начальника караула.

Браслет "Стрелец-часовой" в дежурном режиме может работать в течение месяца без подзарядки. Переносной чемоданчик способен работать12 часов.

"Умные" часы прошли апробацию в ряде частей, в том числе в Крыму, и получили положительные отзывы военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу даже поставил задачу протестировать охранные браслеты в Арктике.

Для заполярных подразделений изготовили специальную морозоустойчивую модель, способную работать при температуре до минус 50 градусов Цельсия. В ходе тестов арктический вариант "Стрельца" успешно выдержал все испытания.

Ранее в министерстве обороны "Российской газете" рассказали, что в 2020 году комплексом "Стрелец-часовой" хотят оснастить все соединения ВДВ.

Если десант выбрасывают в незнакомой местности, то с помощью браслета бойцы оперативно смогут найти друг друга и выполнить задачи

Голубые береты смогут оценить еще одну функцию умного гаджета - способность запомнить время и точку сбора и в нужный момент проложить до нее путь. Если десант выбрасывают с самолетов в незнакомой местности, то с помощью браслета бойцы оперативно смогут найти друг друга и приступить к выполнению задачи. А на войне от скорости и слаженности подразделения зачастую зависит жизнь.

К слову, крылатая пехота уже успела на практике проверить эффективность гаджета. Так, на одном из приморских полигонов было произведено десантирование бойцов с вертолетов Ми-8АМТШ. После приземления десантники с помощью "Стрельца" в считанные минуты определили свое местоположение и вышли к месту общего сбора.

Одними из первых гаджеты также получат батальоны охраны штабов всех военных округов.

Александр Степанов