Шойгу поздравил выпускников Военной академии Генштаба
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Генеральный штаб ВС РФ. Коллаж Андрея Седых
Источник: Военно-промышленный курьер
Министр выразил уверенность, что "учеба в самом престижном вузе министерства обороны Российской Федерации будет судьбоносной вехой" в жизни выпускников
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ с ее окончанием и вручил дипломы 17 золотым медалистам.
"Сегодня в жизни прославленной Военной академии Генерального штаба - кузницы офицерской элиты - знаменательное событие - очередной выпуск специалистов высшей квалификации для Вооруженных сил Российской Федерации и армий дружественных стран", - сказал глава военного ведомства.
"В этом году впервые среди вас адъюнкты, получившие высший уровень военного образования и магистры, которые прошли подготовку на специальном факультете", - отметил Шойгу.
Министр сообщил, что 15 российских офицеров и два представителя иностранных государств стали золотыми медалистами, более 30 слушателей получили дипломы с отличием, в чем большая заслуга профессорско- преподавательского состава, командования, всех сотрудников "главной военной школы России".
Шойгу напомнил, что в разное время в стенах академии тысячи офицеров получили фундаментальные знания по государственному и военному управлению, строительству и применению Вооруженных сил. Из стен академии вышла целая плеяда талантливых полководцев и военачальников, видных государственных и общественных деятелей, а также руководителей управленческих структур многих зарубежных стран.
Министр выразил уверенность, что "учеба в самом престижном вузе министерства обороны Российской Федерации будет судьбоносной вехой" в жизни выпускников. "Россия и страны, которые вы представляете, рассчитывают на вас, нуждаются в вашей энергии, настойчивости и профессионализме", - заявил Шойгу. Он пожелал выпускникам доброго здоровья, счастья, успехов в службе и труде по обеспечению мира и спокойствия на родной земле.
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23.06.2017
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