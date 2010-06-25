Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии



Пуск ракет с корабля "Адмирал Григорович"

Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Пуск ракет с корабля "Адмирал Григорович"Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны РФ подчеркнули, что командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет "Калибр"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" крупные склады вооружения и боеприпасов террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ в Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. "Остатки боевиков и объектов террористов ИГИЛ уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России", - добавили в ведомстве.

Кроме того, там сообщили, что командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия.

Перемещение боевиков

Как сообщили в Минобороны, ИГ перебрасывает боевиков в провинцию Хама, где они оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов.

"Используя темное время суток и сложный рельеф местности террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ также отметили, что на маршрутах выхода и районах рассредоточения террористов ИГ командованием российской группировки войск в Сирии организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки, а выявленные объекты террористов уничтожаются высокоточными комплексами вооружения и авиацией ВКС России.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в течение последней недели формирования ИГ продолжали попытки выхода из Ракки в направлении Пальмиры по "южному коридору".