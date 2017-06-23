Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет



Прототип электрического самолета Alice

Источник: Eviation Aircraft Прототип электрического самолета AliceИсточник: Eviation Aircraft

Израильская компания Eviation Aircraft представила на Международном авиасалоне в Ле-Бурже прототип электрического самолета Alice. Об этом сообщает Electrek.

Воздушное судно весом 6 тонн, длиной 12 метров и с размахом крыла 13,4 метра рассчитано на 6-9 пассажиров и способно преодолеть на одной зарядке 965 километров. Оно может использоваться для нужд бизнес-авиации. Двигатель питается от инновационного алюминий-воздушного аккумулятора емкостью 980 киловатт.

Заявленная крейсерская скорость летательного аппарата - 450 километров в час, рабочий потолок - 3 километра. Фирма-производитель рассчитывает получить необходимые для полетов сертификаты в 2018 году.

"Наша мобильность должна приспосабливаться к новому, эффективному будущему. Когда идет речь о нулевых выбросах, дешевых путешествиях из Кремниевой долины в Сан-Диего или из Сеула в Пекин, наш полностью электрический самолет дает людям возможность передвигаться со скоростью, которой требует современная глобальная экономика", - отметил глава Eviation Aircraft Омер Бар-Йохай.

Парижский авиасалон в Ле-Бурже - один из крупнейших авиасалонов в мире, который проходит в аэропорту Ле-Бурже. Первая выставка самолетов в Париже состоялась в 1908 году, и с 1949 года смотр проводят раз в два года.