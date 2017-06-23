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Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет

23.06.2017 АвиаПорт.ru 300 3
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Alice
Прототип электрического самолета Alice
Источник: Eviation Aircraft

Израильская компания Eviation Aircraft представила на Международном авиасалоне в Ле-Бурже прототип электрического самолета Alice. Об этом сообщает Electrek.

Воздушное судно весом 6 тонн, длиной 12 метров и с размахом крыла 13,4 метра рассчитано на 6-9 пассажиров и способно преодолеть на одной зарядке 965 километров. Оно может использоваться для нужд бизнес-авиации. Двигатель питается от инновационного алюминий-воздушного аккумулятора емкостью 980 киловатт.

Заявленная крейсерская скорость летательного аппарата - 450 километров в час, рабочий потолок - 3 километра. Фирма-производитель рассчитывает получить необходимые для полетов сертификаты в 2018 году.

"Наша мобильность должна приспосабливаться к новому, эффективному будущему. Когда идет речь о нулевых выбросах, дешевых путешествиях из Кремниевой долины в Сан-Диего или из Сеула в Пекин, наш полностью электрический самолет дает людям возможность передвигаться со скоростью, которой требует современная глобальная экономика", - отметил глава Eviation Aircraft Омер Бар-Йохай.

Парижский авиасалон в Ле-Бурже - один из крупнейших авиасалонов в мире, который проходит в аэропорту Ле-Бурже. Первая выставка самолетов в Париже состоялась в 1908 году, и с 1949 года смотр проводят раз в два года.
22.06.2017
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Страны
Израиль
Китай
Проекты
Электрический самолёт

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
13005
№1
23.06.2017 03:13
Прорывной концепт. Электрическая авиация, это завтрашнее будущее. Проблема некачественного топлива исчезнет как таковая. Стоимость региональных рейсов малой авиации в отдаленные населенные пункты снизится в несколько раз. Вопрос только к дешевой электроэнергии.
+2
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RU
wedmed5
689
№2
23.06.2017 05:06
Цена аккумуляторов интересна. А так, вообще отличная вещь, электродвижки и в обслуживании проще, и по надёжнее.
+1
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RU
VK
296
№3
23.06.2017 06:15
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
электродвижки и в обслуживании проще, и по надёжнее.

да не то слово. Элехктричество в любой деревне есть, его не надо хранить особым образом, содержать целую службу охраны, пожарных, соблюдать экологические мероприятия, службу спецтранспорта с топливозаправщиками, анализом качества и т.д.

Это значит, что для небольшого аэропорта достаточно ВПП и розетки с трасформатором. Или генератор на крайняк.

Заправку может выполнить сам пилот в одиночку или даже автоматика.

Хочу такой, МАМА КУПИ!!!

Эффективность самолёта будет расти по мере изобретения новых типов аккумуляторов. Где там наш рыжий с на-на-технологиями??? Он там какое-то предприятие строил по производству инновационных аккумуляторов. Что-то не слышно..
+3
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