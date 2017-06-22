Даниил Фесюк: Диверсификация ОПК нуждается в конкурентных рынках



Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Даниил Фесюк (Фото Елены Галкиной)

Источник: http://www.oaoapz.com/ Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Даниил Фесюк (Фото Елены Галкиной)Источник: http://www.oaoapz.com/

ФАС России считает необходимым обеспечить большую открытость закупок промышленной продукции организациями ТЭК

В г. Санкт-Петербурге под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина состоялась Военно-промышленная конференция «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса в интересах топливно-энергетического комплекса – стратегия перемен».

В конференции, которая проводится в рамках реализации перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам совещания «О мерах по использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках», принял участие заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.

В рамках конференции проводилась выставка образцов высокотехнологичной гражданской продукции организаций оборонно-промышленного комплекса в интересах топливно-энергетического комплекса.

Участники конференции смогли удостовериться в наличии у современного оборонно-промышленного комплекса значительного научного задела и высокой технологической готовности к выпуску оборудования любой сложности. Большинство компаний представили проработанные бизнес-проекты по выпуску отечественной техники взамен иностранных образцов, находящихся в эксплуатации ТЭК.

В то же время представители Минэнерго России и организаций ТЭК сдержано оценивали перспективы перехода на закупки продукции ОПК. На долю ОПК в 2016 году пришлось всего 5,8% всей продукции, которая закупается организациями ТЭК. Высказывались мнения, что организации ТЭК находятся под воздействием агрессивной маркетинговой политики иностранных компаний. Предлагались меры ограничительного характера на поставки иностранной техники.

По мнению ФАС России в сложившихся условиях особое значение приобретает прозрачность закупок, проводимых организациями ТЭК, обеспечение в ходе закупок добросовестной конкуренции. Для такой работы вся необходимая инфраструктура уже создана, включая закрытую торговую площадку.

«Необходимо обеспечить для ОПК свободный и приоритетный доступ не только к текущим закупкам, но и к планам закупок организаций ТЭК на длительную перспективу. В таких условиях высокотехнологичные предприятия ОПК, обладающие квалифицированным персоналом и опытом по мобилизации попросту обречены на победу в борьбе за заказы» - отметил Даниил Фесюк.