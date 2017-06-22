В России создана система наведения оружия для ударных беспилотников
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Стенд КРЭТ на Международном авиасалоне «Фарнборо-2014»
Источник: http://kret.com/
Речь идет о малогабаритных устройствах, которые весят около 1-2 кг
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) создал системы наведения и управления для оружия ударных беспилотников. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.
"У нас для ударного беспилотника есть целый ряд систем управления оружием и систем наведения. Есть несколько типов устройств, которые могут быть поставлены на ударные беспилотники различного класса", - сказал он.
По словам Михеева, сегодня созданы малогабаритные устройства, которые весят около 1-2 кг и полностью выполняют функцию наведения оружия для беспилотников небольших размеров.
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22.06.2017
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