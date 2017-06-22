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"Хуркус-С" - турбовинтовой турецкий штурмовик

22.06.2017 Военный паритет 366 3
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Hurkus-C
Легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C на Парижском авиасалоне 2017
Источник: Andrzej Hadij/Defence24.pl

Турецкая компания TAI представила на Парижском авиасалоне 2017 легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (20 июня).

Этот самолет также может выполнять функции учебно-тренировочного и разведывательного самолета. Разработка велась с 2004 года, самолет оснащен одним ТВД Pratt & Whitney Kanada PT6A-68T мощностью 1600 л.с. и пропеллером Hartzell HC-B5MA-3, которые разгоняют машину до 574 км/ч. Боевая нагрузка 1496 кг на семи внешних узлах, летный ресурс 10500 часов (35 лет эксплуатации).

Информация о штурмовой версии была раскрыта в феврале 2017 года. Вооружение - управляемые ракеты Mizrak-U (L-UMTAS) компании Roketsan, Cirit калибра 70 мм с лазерным наведением компании Аselsan, УАБ GBU-12, неуправляемое оружие - блоки НАР калибра 70 мм, бомбы Mk81, Mk82.

В настоящее время компания ведет производство 15 самолетов для ВВС Турции с опционом на 40 машин, первым экспортным клиентом может стать Пакистан.

Легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C на Парижском авиасалоне 2017
Источник: Andrzej Hładij/Defence24.pl
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Продукция
GBU-12
Mark 81
Компании
Roketsan
TAI

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Krug78
79
№1
22.06.2017 12:14
Цитата, q
Похоже и нам пора Ил-2 из музеев доставать или восстановить мелкосерийное производство
0
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RU
Hazzard
6865
№2
22.06.2017 12:48
Мне кажется проще ЯК-152 доработать, вопрос только с двигателем.
+1
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RU
Krug78
79
№3
22.06.2017 12:51
Цитата, Hazzard

Мне кажется проще ЯК-152 доработать, вопрос только с двигателем.
ну или как то так)
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