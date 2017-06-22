"Хуркус-С" - турбовинтовой турецкий штурмовик



Легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C на Парижском авиасалоне 2017

Источник: Andrzej Hadij/Defence24.pl Легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C на Парижском авиасалоне 2017Источник: Andrzej Hadij/Defence24.pl

Турецкая компания TAI представила на Парижском авиасалоне 2017 легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (20 июня).

Этот самолет также может выполнять функции учебно-тренировочного и разведывательного самолета. Разработка велась с 2004 года, самолет оснащен одним ТВД Pratt & Whitney Kanada PT6A-68T мощностью 1600 л.с. и пропеллером Hartzell HC-B5MA-3, которые разгоняют машину до 574 км/ч. Боевая нагрузка 1496 кг на семи внешних узлах, летный ресурс 10500 часов (35 лет эксплуатации).

Информация о штурмовой версии была раскрыта в феврале 2017 года. Вооружение - управляемые ракеты Mizrak-U (L-UMTAS) компании Roketsan, Cirit калибра 70 мм с лазерным наведением компании Аselsan, УАБ GBU-12, неуправляемое оружие - блоки НАР калибра 70 мм, бомбы Mk81, Mk82.

В настоящее время компания ведет производство 15 самолетов для ВВС Турции с опционом на 40 машин, первым экспортным клиентом может стать Пакистан.