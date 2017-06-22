"Хуркус-С" - турбовинтовой турецкий штурмовик
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Легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C на Парижском авиасалоне 2017
Источник: Andrzej Hadij/Defence24.pl
Турецкая компания TAI представила на Парижском авиасалоне 2017 легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence24.pl (20 июня).
Этот самолет также может выполнять функции учебно-тренировочного и разведывательного самолета. Разработка велась с 2004 года, самолет оснащен одним ТВД Pratt & Whitney Kanada PT6A-68T мощностью 1600 л.с. и пропеллером Hartzell HC-B5MA-3, которые разгоняют машину до 574 км/ч. Боевая нагрузка 1496 кг на семи внешних узлах, летный ресурс 10500 часов (35 лет эксплуатации).
Информация о штурмовой версии была раскрыта в феврале 2017 года. Вооружение - управляемые ракеты Mizrak-U (L-UMTAS) компании Roketsan, Cirit калибра 70 мм с лазерным наведением компании Аselsan, УАБ GBU-12, неуправляемое оружие - блоки НАР калибра 70 мм, бомбы Mk81, Mk82.
В настоящее время компания ведет производство 15 самолетов для ВВС Турции с опционом на 40 машин, первым экспортным клиентом может стать Пакистан.
|Легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C на Парижском авиасалоне 2017
|Источник: Andrzej Hładij/Defence24.pl
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21.06.2017
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Krug78
79
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№1
22.06.2017 12:14
Цитата, q
Похоже и нам пора Ил-2 из музеев доставать или восстановить мелкосерийное производство
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Hazzard
6865
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№2
22.06.2017 12:48
Мне кажется проще ЯК-152 доработать, вопрос только с двигателем.
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Krug78
79
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№3
22.06.2017 12:51
Цитата, Hazzard
ну или как то так)
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