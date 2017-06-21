В НАТО не знают, кто был в самолете, который сопровождали F-16 над Балтикой



Истребитель НАТО F-16. Архивное фото

Источник: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder Истребитель НАТО F-16. Архивное фотоИсточник: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder

БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не может сказать, кто находился в самолете, который сопровождали истребители альянса над Балтийским морем, заявил журналистам представитель НАТО, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Что касается вопроса о том, кто был на борту, мы рекомендуем обратиться к российским властям", - заявил представитель НАТО в письменном ответе на запросы журналистов.

Ранее сообщалось, что самолеты НАТО попытались сопроводить борт Шойгу, когда министр следовал в Калининград над нейтральными водами. Самолет, в котором находился Шойгу, летел с эскортом, состоящим из истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны РФ, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель сопровождения Су-27. После этого натовский истребитель ретировался.