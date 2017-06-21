"Известия": Минобороны развернуло в Ростовской области полк новейших ЗРК 9К331М "Тор-М2У"



ЗРК "Тор-М2У"

Источник: http://sadko.biz/ ЗРК "Тор-М2У"Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 21 июня. Минобороны развернуло в Ростовской области полк новейших ЗРК 9К331М "Тор-М2У". Уникальные ЗРК способны в движении уничтожать беспилотники, самолеты и вертолеты. В определенных условиях комплексы справятся даже с такими сложными целями, как высокоточные ракеты и бомбы, пишут "Известия".

Новая воинская часть вошла в состав вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии.

Как сообщили "Известиям" в Южном военном округе, формирование 933-го зенитно-ракетного полка (ЗРП) началось в конце прошлого года. Новая воинская часть вошла в состав 150-й мотострелковой дивизии и пока дислоцируется в городе Миллерово Ростовской области. С 1 июня нынешнего года первые расчеты полка приступили к освоению "Тор-М2У" в учебном центре ПВО в городе Ейске.

Как отмечает газета, "Тор-М2У" – это полностью обновленная система. Благодаря новейшему электронному оборудованию ЗРК получил ряд уникальных возможностей. В том числе обстреливать в автоматическом режиме сразу несколько целей, а также вести огонь в движении. Комплекс 9К331М работает по объектам на дальности до 15 км и с высотой полета до 10 км. В боекомплекте "Тор-М2У" восемь ракет.