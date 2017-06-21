Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Экологический взвод Восточного военного округа начал работы на острове Врангеля

22.06.2017 ТАСС 131 0
0
Понравилась новость?
 0
Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Собранный и спрессованный металл будет вывозиться судами вспомогательного флота и организаций, осуществляющих северный завоз

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа приступили к работам на острове Врангеля, до начала октября им предстоит собрать около 600 тонн металлолома, сообщила в среду окружная пресс-служба.

"Экологическое подразделение Восточного военного округа в полном составе со всем необходимым имуществом доставлено вертолетом армейской авиации ВВО Ми-26 на остров Врангеля (Чукотский автономный округ). На сегодняшний день 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское", - говорится в сообщении.

После этого военные начнут очищать от металлолома территорию мыса Гаваи.

Собранный и спрессованный металл будет вывозиться судами вспомогательного флота и организаций, осуществляющих северный завоз.

В 2016 году экологическое подразделение округа очистило более 10 гектаров территории острова. Было собрано 1092 тонны металлолома, в частности, более 26 тысяч использованных бочек от горюче-смазочных материалов и крупногабаритный металлический мусор. На это ушло около четырех месяцев, потребовалось 30 военнослужащих, гидравлический пресс, бульдозер, погрузчик, резак и судно для вывоза металлолома.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 15:54
  • 1
Дмитрий Рогозин посетил нижнетагильский Уралвагонзавод
  • 22.06 15:54
  • 10
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 22.06 15:52
  • 30
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 22.06 15:27
  • 31
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 22.06 15:23
  • 1
Ждите гостей
  • 22.06 15:17
  • 1
Тайвань прорывается на мировой рынок вооружений
  • 22.06 15:16
  • 2
F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
  • 22.06 15:14
  • 2
SmartGlider. "Умно скользить" и поражать ПВО
  • 22.06 15:10
  • 1
Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля
  • 22.06 14:56
  • 99
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 22.06 14:37
  • 5050
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.06 14:11
  • 36
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 22.06 14:06
  • 265
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.06 13:34
  • 5
"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны
  • 22.06 12:51
  • 3
"Хуркус-С" - турбовинтовой турецкий штурмовик
другие обсуждаемые темы