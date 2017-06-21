Экологический взвод Восточного военного округа начал работы на острове Врангеля
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Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Собранный и спрессованный металл будет вывозиться судами вспомогательного флота и организаций, осуществляющих северный завоз
ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа приступили к работам на острове Врангеля, до начала октября им предстоит собрать около 600 тонн металлолома, сообщила в среду окружная пресс-служба.
"Экологическое подразделение Восточного военного округа в полном составе со всем необходимым имуществом доставлено вертолетом армейской авиации ВВО Ми-26 на остров Врангеля (Чукотский автономный округ). На сегодняшний день 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское", - говорится в сообщении.
После этого военные начнут очищать от металлолома территорию мыса Гаваи.
Собранный и спрессованный металл будет вывозиться судами вспомогательного флота и организаций, осуществляющих северный завоз.
В 2016 году экологическое подразделение округа очистило более 10 гектаров территории острова. Было собрано 1092 тонны металлолома, в частности, более 26 тысяч использованных бочек от горюче-смазочных материалов и крупногабаритный металлический мусор. На это ушло около четырех месяцев, потребовалось 30 военнослужащих, гидравлический пресс, бульдозер, погрузчик, резак и судно для вывоза металлолома.
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21.06.2017
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