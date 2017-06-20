Техника ВКС и ПВО РФ будет широко представлена на МАКС-2017



Комплекс ПВО С-350 "Витязь" на МАКС-2013.

Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com Комплекс ПВО С-350 "Витязь" на МАКС-2013.Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com

Москва. 20 июня. АвиаПорт - Широкая линейка продукции военного назначения будет экспонироваться на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, рассказал "Интерфаксу" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, то, что на выставке в Париже нет российских боевых самолётов, "вопрос и затрат, и статуса" (цитата по "Интерфаксу"). При этом воздушные суда и техника ПВО будет демонстрироваться на грядущем МАКС-2017, и везти их на "зарубежные выставки в том числе на Paris Airshow 2017, нецелесообразно". Такое решение А.Михеев объяснил санкциями, "воздействующими на все структуры экономики России".

Россия в различных форматах представляет на парижском форуме истребители семейства МиГ-29 и Су-27, а также учебные Як-130 и Як-152. Отечественное вертолётостроение демонстрирует Ка-52, Ка-226Т, Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-26Т2. Из продукции ПВО потенциальные покупатели могут ознакомиться с ЗРК "Бук-М2Э", системой "Антей-2500" и комплексами "Панцирь-С1" и "Верба". А.Михеев пояснил "Интерфаксу", что российские компании проводят в Ле Бурже "переговоры и встречи с традиционными партнёрами".

Ранее в "Рособоронэкспорте" пояснили агентству ТАСС, что французская таможня наложила запрет на ввоз в страну "натурных образцов продукции военного назначения", несмотря на гарантии оргкомитета салона относительно сохранности экспонатов и экспозиции.

Справка

XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдёт с 18 по 23 июля 2017 года на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Госкорпорация Ростех, официальным устроителем салона является ОАО "Авиасалон".

Зарезервировано более 95% выставочных площадей, подтверждено участие более 770 компаний, представляющих 30 стран мира. В лётной программе примут участие 84 воздушных судна, своё мастерство покажут восемь пилотажных групп.

Сергей Ахрамеев