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Техника ВКС и ПВО РФ будет широко представлена на МАКС-2017

21.06.2017 АвиаПорт.ru 281 0
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С-350 "Витязь"
Комплекс ПВО С-350 "Витязь" на МАКС-2013.
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com

Москва. 20 июня. АвиаПорт - Широкая линейка продукции военного назначения будет экспонироваться на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, рассказал "Интерфаксу" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, то, что на выставке в Париже нет российских боевых самолётов, "вопрос и затрат, и статуса" (цитата по "Интерфаксу"). При этом воздушные суда и техника ПВО будет демонстрироваться на грядущем МАКС-2017, и везти их на "зарубежные выставки в том числе на Paris Airshow 2017, нецелесообразно". Такое решение А.Михеев объяснил санкциями, "воздействующими на все структуры экономики России".

Россия в различных форматах представляет на парижском форуме истребители семейства МиГ-29 и Су-27, а также учебные Як-130 и Як-152. Отечественное вертолётостроение демонстрирует Ка-52, Ка-226Т, Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-26Т2. Из продукции ПВО потенциальные покупатели могут ознакомиться с ЗРК "Бук-М2Э", системой "Антей-2500" и комплексами "Панцирь-С1" и "Верба". А.Михеев пояснил "Интерфаксу", что российские компании проводят в Ле Бурже "переговоры и встречи с традиционными партнёрами".

Ранее в "Рособоронэкспорте" пояснили агентству ТАСС, что французская таможня наложила запрет на ввоз в страну "натурных образцов продукции военного назначения", несмотря на гарантии оргкомитета салона относительно сохранности экспонатов и экспозиции.

Справка

XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдёт с 18 по 23 июля 2017 года на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Госкорпорация Ростех, официальным устроителем салона является ОАО "Авиасалон".

Зарезервировано более 95% выставочных площадей, подтверждено участие более 770 компаний, представляющих 30 стран мира. В лётной программе примут участие 84 воздушных судна, своё мастерство покажут восемь пилотажных групп.


Сергей Ахрамеев
20.06.2017
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принадлежат АвиаПорт.ru
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Страны
Россия
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
К-152 Нерпа
КА-226
КА-226Т
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
МиГ-29
С-300В
Су-27
Як-130
Як-152
Компании
ЛИИ им. Громова
Минпромторг РФ
Ростех
РОЭ

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