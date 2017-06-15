"Рособоронэкспорт" спрогнозировал рост спроса на российскую авиатехнику



Истребители Су-30МКИ ВВС Индии и Boeing F-15C ВВС США, учения Red Flag Alaska. Судя по бортовым номерам (SB 400-й серии), Су-30МКИ относятся к машинам последних выпусков. Авиабаза Эйлсон, Аляска

Источник: Александр Младенов Истребители Су-30МКИ ВВС Индии и Boeing F-15C ВВС США, учения Red Flag Alaska. Судя по бортовым номерам (SB 400-й серии), Су-30МКИ относятся к машинам последних выпусков. Авиабаза Эйлсон, АляскаИсточник: Александр Младенов

"Рособоронэкспорт" прогнозирует увеличение спроса на российскую авиатехнику, и ожидает роста объемов заказов со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе компании в преддверии парижского международного авиасалона (пройдет во французском Ле Бурже с 19 по 25 июня).

"За последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40%. В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику", — заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

В 2017 году в Ле Бурже будет представлен многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130. Среди вертолетов хорошим экспортным потенциалом обладают боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

Помимо авиации "Рособоронэкспорт" покажет во Франции современные средства ПВО: зенитную ракетную систему "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", ПЗРК "Верба".

3 мая 2017 года сообщалось о том, что "Рособоронэкспорт" за минувшие три года более чем в пять раз увеличил портфель заказов по стрелковому оружию, боеприпасам, прицелам и средствам ближнего боя.