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В войска ЗВО поступают новые бронетранспортеры БТР-82АМ

21.06.2017 ЦАМТО 368 0
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БТР-82АМ
Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"

ЦАМТО, 20 июня. За последнюю неделю в воинские части Западного военного округа в рамках Гособоронзаказа поступило 12 модернизированных бронетранспортеров БТР-82АМ.

Основное отличие боевой машины – новый комплекс вооружения, состоящий из 7,62-мм пулемета ПКТМ, спаренного с 30-мм автоматической пушкой, благодаря чему огневая мощь бронетранспортера увеличилась в два с половиной раза.

Вынос вооружения из обитаемых помещений бронетранспортера позволил увеличить объем подбашенного пространства, повысить удобства работы наводчика и решить проблему шума и загазованности обитаемых помещений во время стрельбы.

Помимо бронетранспортеров, за прошедшую неделю автомобильный парк ЗВО пополнился 34 "УРАЛами" семейства "Мотовоз" и 25 "КамАЗами" семейства "Мустанг", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
20.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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КАМАЗ
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