В войска ЗВО поступают новые бронетранспортеры БТР-82АМ
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Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"
ЦАМТО, 20 июня. За последнюю неделю в воинские части Западного военного округа в рамках Гособоронзаказа поступило 12 модернизированных бронетранспортеров БТР-82АМ.
Основное отличие боевой машины – новый комплекс вооружения, состоящий из 7,62-мм пулемета ПКТМ, спаренного с 30-мм автоматической пушкой, благодаря чему огневая мощь бронетранспортера увеличилась в два с половиной раза.
Вынос вооружения из обитаемых помещений бронетранспортера позволил увеличить объем подбашенного пространства, повысить удобства работы наводчика и решить проблему шума и загазованности обитаемых помещений во время стрельбы.
Помимо бронетранспортеров, за прошедшую неделю автомобильный парк ЗВО пополнился 34 "УРАЛами" семейства "Мотовоз" и 25 "КамАЗами" семейства "Мустанг", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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20.06.2017
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