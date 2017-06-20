Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112 состоится в 2018 году



Рисунок самолета Ил-112

Источник: militaryrussia.ru Рисунок самолета Ил-112Источник: militaryrussia.ru

По словам главного конструктора, перенос сроков первого полета с конца 2017 года, "в основном, связан с оборудованием" и не повлияет на начало серийного производства

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В переносится на начало 2018 года. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор ОАО "Ил" Николай Таликов.

"По планам у нас конец этого года. Но, скорее всего, первый полет сдвинется на начало следующего", - сказал он.

По словам главного конструктора, перенос сроков первого полета, "в основном, связан с оборудованием" и не повлияет на начало серийного производства. "Мы предполагаем, испытания продлятся года два, не меньше. Дальнейшие планы по серийному производству как были, так и остаются", - отметил Таликов.

Он напомнил, что подготовка к серийному производству Ил-112В на ВАСО (Воронежском авиазаводе) начали одновременно с постройкой первой машины. "Мы не будем разрывать опытный самолет и серию. В конечном счете, по итогам постройки двух-трех опытных машин будет определяться судьба этого проекта", - добавил представитель предприятия.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.