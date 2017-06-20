Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112 состоится в 2018 году
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Рисунок самолета Ил-112
Источник: militaryrussia.ru
По словам главного конструктора, перенос сроков первого полета с конца 2017 года, "в основном, связан с оборудованием" и не повлияет на начало серийного производства
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В переносится на начало 2018 года. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор ОАО "Ил" Николай Таликов.
"По планам у нас конец этого года. Но, скорее всего, первый полет сдвинется на начало следующего", - сказал он.
По словам главного конструктора, перенос сроков первого полета, "в основном, связан с оборудованием" и не повлияет на начало серийного производства. "Мы предполагаем, испытания продлятся года два, не меньше. Дальнейшие планы по серийному производству как были, так и остаются", - отметил Таликов.
Он напомнил, что подготовка к серийному производству Ил-112В на ВАСО (Воронежском авиазаводе) начали одновременно с постройкой первой машины. "Мы не будем разрывать опытный самолет и серию. В конечном счете, по итогам постройки двух-трех опытных машин будет определяться судьба этого проекта", - добавил представитель предприятия.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.
Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.
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20.06.2017
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