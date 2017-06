SM-2 стреляет на дальность 230 миль

Крейсер USS Monterey класса Ticonderoga выполняет пуск ЗУР SM-2

Источник: US Navy Крейсер USS Monterey класса Ticonderoga выполняет пуск ЗУР SM-2Источник: US Navy

Компания Raytheon Missile Systems получила контракт на сумму 618 млн долл США на закупку партии ЗУР Standard Missile 2, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на министерство обороны США (19 июня).

В контракт включены как производство новых ракет, так и запасных частей для ВМС США и стран-союзников, в их числе Япония, Австралия, Нидерланды и Корея. Возможен опцион, с его учетом сумма контракта может в увеличиться до 650 млн долл. Работы будут завершены к марту 2022 года.

Ракеты этого типа запускаются с установок вертикального пуска (УВП) типа Мк41 и состоят на вооружении крейсеров класса Ticonderoga и эсминцев класса Arleigh Burke (ВМС США), этими ЗУР оснащены корабли флотов 15 стран мира. Вариант SM-2 Block IV имеет дальность стрельбы до 230 миль (range of up to 230 miles), оснащен осколочно-фугасной боеголовкой и полуактивной РЛ ГСН. Версия SM-6 оснащена активной РЛ ГСН и способна поражать баллистические ракеты, полный боеготовый статус достигнут ранее в этом году.