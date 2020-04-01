США пополняют арсенал перехвата

Американские ракеты научились поражать цель залпом

В январе этого года был заключен контракт на закупку четырех противоракет SM-3 Block IIA с соответствующим вспомогательным оборудованием общей стоимостью 133 миллиона долларов. Анализ позволяет спрогнозировать дальнейшие действия руководства ВМС США в этом направлении.

Решение задач ПВО-ПРО в ВМС США возлагается на боевые корабли, оснащенные системами управляемого ракетного оружия (УРО) и БИУС типа Aegis. Это в первую очередь крейсеры «Тикондерога» и эсминцы «Орли Берк» («Орли Берк» – просто орел»). В американском флоте сегодня насчитывается пять первых и 67 вторых. Все корабли модернизированы, оснащены оборудованием и пакетом программного обеспечения для решения задач ПРО.

Крейсеры Ticonderoga стали первыми кораблями ВМС США, оснащенными БИУС Aegis. Ее основной элемент – РЛС AN/SPY-1A с четырьмя неподвижными фазированными антенными решетками (ФАР), она способна автоматически обнаруживать и сопровождать до тысячи воздушных и надводных целей в радиусе до 320 километров. Для перехвата предназначались управляемые ракеты семейства Standard Missile, оснащенные инерциальным автопилотом.

Главное достоинство Aegis – возможность объединить под общим управлением все боевые системы корабля: от универсальных артустановок и ЗРК до КР дальнего действия. Кроме того, обеспечивается коллективная оборона соединения.

“ Технология позволяет запускать несколько ракет в высоком темпе в случае, если цель должна быть атакована более чем одной ”

УВП Мk-41 позволяет вести стрельбу крылатыми, зенитными и противолодочными ракетами. Она может включать до восьми модулей по восемь ячеек с пусковыми контейнерами. ТПК трех типоразмеров: Mk-13 – 209 дюймов (5,3 метра) для самообороны, Mk-15 – 266 дюймов (6,8 метра) для тактической версии и Mk-14/21 – 303 дюйма (7,7 метра) как ударный вариант. Калибр всех ТПК одинаковый – 21 дюйм (533 мм).

У эсминцев Arleigh Burke сбалансированный состав вооружения, позволяющий эффективно противодействовать воздушному, подводному и надводному противнику, а также наносить удары по береговым объектам.

На кораблях серий Flight I и II носовая УВП Мk-41 состоит из 32 ячеек, каждая из которых может нести одну крылатую ракету UGM-109 Tomahawk, ЗУР RIM-67 SM-2 или ПЛУР RUM-139 VL-Asroc, или блок из четырех ЗУР «Си Спарроу» вертикального пуска.

Кормовая УВП кораблей Flight I и II состоит из 64 ячеек и способна нести ракеты (по одной в ячейке) в любой комбинации в зависимости от поставленных целей: противолодочной обороны, ПВО или ударов по наземным, в том числе защищенным целям КР UGM-109 Tomahawk с радиусом действия до 1600 километров.

На эсминцах первых двух серий по три ячейки каждой ПУ используются под кран для перезарядки установок, уменьшая общее число доступных под ракеты ячеек на шесть единиц. На эсминцах серии IIA все 96 ячеек используются под ракеты.

RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) – производная от конструкции не принятой на вооружение RIM-156 «Стандарт» SM-2ER Block IVA, дооборудованной ракетным двигателем третьей ступени Мk-136 (Advanced Solid Axial Stage, ASAS, производства корпорации Alliant Techsystems), секцией наведения GPS/INS (или GAINS, инерциальная навигационная система с GPS-корректором) и кинетической боеголовкой LEAP. Кинетический перехватчик имеет двигатели для корректировки полета и матричную охлаждаемую инфракрасную ГСН. Цели обнаруживаются на расстоянии до 300 километров, а коррекция траектории может составлять до трех – пяти километров.

Корабли-носители получат обновленное компьютерное программное и аппаратное обеспечение Aegis LEAP Intercept (ALI). Поиск и сопровождение целей в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве обеспечивает радар AN/SPY-1.

Первый пуск SM-3 состоялся 24 сентября 1999 года. Модернизация началась еще до начала испытаний и не прекращается до сего дня. Основные этапы обновления и перспективного развития ракеты обозначались как SM-3 Block IА, SM-3 Block IB, SM-3 Block IIA, SM-3 Block IIB.

Компания Raytheon объявила о заключении с Агентством по противоракетной обороне МО США контракта на производство, проведение испытаний и поставку 44 ракет-перехватчиков SM-3 IB. Его стоимость – 466,9 миллиона долларов. Контракт – реализация ежегодного опциона к подписанному с Raytheon базовому соглашению стоимостью 2,35 миллиарда долларов на поставку ЗУР версии SM-3 Block IB в 2015–2018 годах, предусматривающего первоначальную поставку 52 ракет и включавшего три опциона.

vpk-news.ru

SM-3 Block IB надежна так же, как IA, оснащается усовершенствованными двухцветной инфракрасной головкой самонаведения и процессором, новой системой регулирования тяги и пространственной ориентации (TDACS), которые позволяют повысить управляемость и поражать цели прямым ударом кинетической боевой частью.

Версия SM-3 Block IB используется как в системах ПРО, которыми оснащены крейсеры и эсминцы ВМС США, так и в наземной ПРО в Румынии. 31 июля 2019 года Госдепартамент США сообщил о выдаче разрешения на потенциальную продажу Дании партии ЗУР Standard SM-2 Block IIIA вместе с дополнительным оборудованием. Стоимость сделки может составить 152 миллиона долларов. В Минобороны Дании планируют получить до 46 ракет SM-2 Block IIIA, две ракеты для снятия телеметрии, ТПК, запчасти, учебное и материально-техническое обеспечение. Ракеты поступят на вооружение фрегатов типа Iver Huitfeldt, которые имеют вертикальные пусковые установки Mk-41. В настоящее время эти фрегаты вооружены зенитными ракетами RIM-162 ESSM. Благодаря SM-2 Block IIIA корабли смогут увеличить дальность поражения воздушных целей до 120 километров. До сих пор ракеты этого типа состояли на вооружении флотов Испании, Нидерландов и Германии.

На Тихоокеанском ракетном полигоне США к западу от побережья Гавайских островов (Pacific Missile Range Facility) 26 октября 2019 года выполнен тестовый пуск новой противоракеты SM-3 Block IIA. Он произведен с борта эсминца USS John Finn DDG-113 под руководством специалистов Агентства по ПРО (Missile Defence Agency, MDA). Цель, имитировавшая БР, успешно поражена. Ее обнаружение и сопровождение выполняла корабельная РЛС AN/SPY-1, входящая в боевую систему Aegis Baseline 9.C2. Первое в истории успешное огневое испытание SM-3 Block IIA случилось в 2015-м, последующие пуски были не вполне удачными.

Комментарии американских официальных лиц говорят о важной вехе. SM-3 Block IIA – дорогостоящий боевой актив. От Block IB его легко отличить по значительно большему диаметру корпуса (21 дюйм вместо 13,5). Эта противоракета – эффективное средство перехвата БР средней дальности.

RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) – корабельная ЗУР средней дальности, производится также корпорацией Raytheon. Предназначена для замены корабельных ЗУР RIM-7E Sea Sparrow, которая может только частично бороться с современными морскими ракетами. В число угроз входили главным образом советские сверхзвуковые ПКР SS-N-22 и SS-N-26.

SM-6 имеет увеличенную дальность по сравнению с предшественницами из серии SM-2, причем для перехвата неважно, на какой высоте летит ПКР, а также может поражать БР на конечном участке полета или функционировать как высокоскоростная ПКР, используя двухрежимную ГСН. Активная РЛ ГСН способна на фоне наземных объектов обнаруживать КР с ЭПР 0,01–0,1 квадратного метра, устойчиво отслеживать их на фоне пересеченного рельефа. Многоцелевая ЗУР SM-6 спроектирована на базе планера и маршевого двигателя ракеты RIM-156A, блока ракетного ускорителя RIM-161А (SM-3) и активной радиолокационной ГСН AMRAAM. Дальность полета SM-6 варьируется: в официальной информации говорится, что она составляет 130 морских миль (240 километров), но расчетная дальность по надводным целям может быть и больше – от 200 до 250 морских миль (370–460 километров).

В ВМС США добавляют GPS-наведение к ракете SM-6 Block IA, чтобы иметь возможность наносить удары по надводным целям, если это необходимо, но при ее более высокой стоимости, нежели у КР Tomahawk (4,5 миллиона против 1,5 миллиона долларов), она вряд ли будет использоваться в таком варианта.

В феврале 2016 года тогдашний глава Пентагона Эштон Картер подтвердил, что ракета SM-6 будет модернизирована, чтобы применяться как противокорабельная. 17 января 2018-го ВМС США утвердили планы по разработке RIM-174 Block IB (SM-6), которая будет оснащена ракетным двигателем большей тяги. Новый вариант обеспечит гиперзвуковую скорость на маршевом участке траектории и увеличенную дальность полета.

ВМФ США готовит новый вариант ракеты Standard Missile 6, проводятся тестовые стрельбы. У побережья Гавайских островов с 6 по 13 апреля 2019 года успешно выполнены четыре летных испытания SM-6 (Block I).

«Я очень горжусь своей командой за планирование и проведение этих летных испытаний, которые стали кульминацией слаженных усилий по системному проектированию. Последние успехи еще раз демонстрируют универсальные возможности SM-6 Block I», – сообщил на пресс-конференции, организованной главным штабом ВМС США, капитан Майкл Лэднер, гендиректор программы по надводному вооружению.

Эта работа проводится по программе совместных испытаний Агентства по ПРО и ВМС, в ходе которых две ракеты SM-6 Block I запустили по одной БР залпом с интервалом в одну секунду для оценки эффективности поражения БРСД на заключительном этапе полета.

Используя технологию «активной радиолокационной ГСН», две SM-6 могут одновременно отслеживать и уничтожать одну цель, значительно повышая вероятность ее поражения.

«Теперь у вас есть абсолютная уверенность в попадании ракеты в цель независимо от того, что делает угроза. Если меняет курс или совершает какой-то странный маневр, а первая ракета не может ее обнаружить и поразить, вторая ракета сработает», – заметил главный конструктор Raytheon по теме SM-6 Майк Кампизи, давая интервью журналу Warrior Scout.

В заявлении Агентства по ПРО описывалось, как эсминец ВМС дал залп из двух ракет SM-6 Dual I по сложной цели – БРСД, продемонстрировав успешный атмосферный перехват баллистической цели.

Эта технология «встроена» в ракету SM-6 с использованием обновлений программного обеспечения. «Активная» РЛС ГСН дает ракете лучшие возможности для атаки активно маневрирующих воздушных аэродинамических и баллистических, а также подвижных морских надводных целей, потому что не зависит от корабельной РЛС и не требует подсветки цели. Разработка нового способа атаки двумя ракетами путем разведения их по азимуту на 30 градусов и перепрограммирования инерциальной системы и GPS-сетки таким образом, что SM-6 идут параллельным курсом и № 1 не попадает в поле зрения ГСН № 2, избегая эффекта «братоубийства», позволяет командиру корабля запускать несколько SM-6 в высоком темпе.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года