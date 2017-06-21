Pratt & Whitney Canada рассмотрит возможность участия в программе Ил-114
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Пассажирский самолет Ил-114 (регистрация RA-91014, серийный номер 1023823024) в окраске авиакомпании "Выборг", Санкт-Петербург, стоянка аэропорта "Пулково" 14.04.2010
Источник: Павел Тоденков / russianplanes.net
Компания "Ильюшин" и Pratt & Whitney Canada подписали меморандум о взаимопонимании в рамках программы перезапуска производства самолета Ил-114. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации, глава компании "Ильюшин" Алексей Рогозин.
Подписанный документ подразумевает использование двигателей Pratt & Whitney на самолетах Ил-114.
Рогозин пояснил, что основным двигателем при серийном выпуске Ил-114 будет ТВ7-117 российского производства. Однако уже накоплен опыт и эксплуатации прежней версии самолета с двигателями иностранного производства.
"С учетом интереса [внешних заказчиков], а также истории эксплуатации, подписанное соглашение открывает дополнительные возможности при продвижении самолета на внешние рынки. Прежде всего, это касается тех партнеров, которые уже эксплуатируют этот самолет или самолеты иных производителей на двигателях Pratt & Whitney", — пояснил Рогозин.
Работы над прежней версией Ил-114-100 велись на рубеже 1990-х и 2000-х годов "Ильюшиным" и Pratt & Whitney Canada. Результатом стало оснащение машины двигателями PW127H (первый полет в январе 1999 года), после чего 10 самолетов этого типа были выпущены в Ташкенте и переданы компании "Узбекские авиалинии", где эксплуатируются до сих пор.
Решение о возобновлении выпуска новой версии Ил-114-300 в России было принято в октябре 2015 года. Развертывание серийного производства планируется на Нижегородском авиазаводе "Сокол", планируется сдавать до 12 машин в год. Самолет предполагается выпускать в нескольких вариантах, помимо пассажирского, включая медицинский, разведывательный и патрульный.
Ил-114 — двухмоторный турбовинтовой самолет с грузоподъемностью 6,5 тонны и пассажировместимостью до 65 человек. Первая версия машины создавалась с конца 1980-х для замены Ан-24.
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20.06.2017
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