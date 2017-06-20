Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Опытная эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 году

21.06.2017 Lenta.ru 430 0
0
Понравилась новость?
 +2
Демонстрация танка Т-14 Армата
Демонстрация танка Т-14 Армата
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Опытно-войсковая эксплуатация танка Т-14 на платформе "Армата" начнется в 2019 году. Об этом во вторник, 20 июня, на совещании о ходе реализации портфеля заказов для корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год — это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше серия", — отметил зампред правительства.

В мае стало известно, что первые танки Т-14 поступят на вооружение Таманской дивизии после 2020 года.

Танк Т-14 на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы "Армата" разработан в России в 2000-2010 годах уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав корпорации "Уралвагонзавод") и является первым в мире серийным основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением). В настоящее время машины этого типа проходят войсковые испытания.

На базе платформы "Армата" также разрабатывается ряд иных боевых машин, включая тяжелую БМП Т-15.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
КБТМ Омск
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 18:27
  • 372
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 21.06 17:46
  • 5040
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.06 17:21
  • 27
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 21.06 17:16
  • 12
Россия гонится за "Раптором"
  • 21.06 16:16
  • 1
Винтовка снайперских рекордов
  • 21.06 16:05
  • 1
Россия планирует напасть не только на Готланд, но и на север Швеции
  • 21.06 16:00
  • 84
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 21.06 15:57
  • 1
Русские перевернули норвежские вооруженные силы с ног на голову (VG, Норвегия)
  • 21.06 15:43
  • 13
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.06 15:35
  • 264
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.06 15:17
  • 28
Россия и Китай запустят двигатель
  • 21.06 13:37
  • 3
Минобороны разворачивает группировку уникальных радиолокационных станций "Воронеж-ВП"
  • 21.06 13:33
  • 2
РФ и Белоруссия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ
  • 21.06 12:59
  • 2
Космический корабль "Буран" установят в детском центре в Сочи
  • 21.06 12:43
  • 1
"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России
другие обсуждаемые темы