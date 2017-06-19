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В РСК "МиГ" назвали МиГ-35 переходным звеном к авиации пятого поколения

20.06.2017 Lenta.ru 387 0
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Григорий Сысоев / РИА Новости
МиГ-35 на "МАКС-2011"
Источник: МиГ-35

Многофункциональный истребитель МиГ-35 рассматривается разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения. Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", заявил в кулуарах Парижского авиасалона в Ле-Бурже заместитель генерального директора РСК "МиГ" Виктор Чернов.

По его словам, самолет в сравнении с базовым семейством МиГ-29 претерпел существенные изменения. Более 15 процентов конструкции составляют композиты. Помимо выросшей до шести тонн боевой нагрузки и боевого радиуса в тысячу километров (с подвесными баками), Чернов отметил усиленные стойки шасси, позволяющие использовать машину с поврежденных аэродромов.

"За счет внедрения новых материалов и лакокрасочных покрытий реализована задача повышения малозаметности, эффективная площадь рассеяния снижена до одного квадратного метра", — рассказал Чернов.

У самолета увеличен календарный назначенный ресурс (40 лет), при этом обеспечена и эксплуатация по реальному техническому состоянию.

МиГ-35 долгие годы (еще с начала 2000-х) представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен был получить радар "Жук-А" с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

В таком виде истребитель выдвигался на конкурс MMRCA (отбор 126 истребителей для ВВС Индии), однако выбыл из соревнования в 2011 году.

В данный момент самолет выведен на испытания, предложен военным для закупок в Госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы, а также активно продвигается за рубеж.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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Страны
Индия
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Проекты
АФАР

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