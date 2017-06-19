В РСК "МиГ" назвали МиГ-35 переходным звеном к авиации пятого поколения
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МиГ-35 на "МАКС-2011"
Источник: МиГ-35
Многофункциональный истребитель МиГ-35 рассматривается разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения. Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", заявил в кулуарах Парижского авиасалона в Ле-Бурже заместитель генерального директора РСК "МиГ" Виктор Чернов.
По его словам, самолет в сравнении с базовым семейством МиГ-29 претерпел существенные изменения. Более 15 процентов конструкции составляют композиты. Помимо выросшей до шести тонн боевой нагрузки и боевого радиуса в тысячу километров (с подвесными баками), Чернов отметил усиленные стойки шасси, позволяющие использовать машину с поврежденных аэродромов.
"За счет внедрения новых материалов и лакокрасочных покрытий реализована задача повышения малозаметности, эффективная площадь рассеяния снижена до одного квадратного метра", — рассказал Чернов.
У самолета увеличен календарный назначенный ресурс (40 лет), при этом обеспечена и эксплуатация по реальному техническому состоянию.
МиГ-35 долгие годы (еще с начала 2000-х) представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен был получить радар "Жук-А" с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).
В таком виде истребитель выдвигался на конкурс MMRCA (отбор 126 истребителей для ВВС Индии), однако выбыл из соревнования в 2011 году.
В данный момент самолет выведен на испытания, предложен военным для закупок в Госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы, а также активно продвигается за рубеж.
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19.06.2017
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