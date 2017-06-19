"Летающая батарея": как вертолеты Ка-52К усилят боевую мощь "Мистралей"



Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015

Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru

Россия выиграла тендер на поставку в Египет корабельных вертолетов. ТАСС рассказывает о боевых возможностях этой машины и о том, насколько новая техника усилит армию Египта

О выигрыше тендера на поставку партии Ка-52К (неофициальное название — "Катран". — Прим. ТАСС) для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль" стало известно на открывшемся 19 июня Международном авиасалоне во французском Ле-Бурже. Этот вертолет — модификация разведывательно-ударного Ка-52, известного как "Аллигатор".

На выставке глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отметил, что этот контракт интересный и очень значимый для России.

Важно сегодня согласовать технический облик вертолета, финансовые условия, то есть необходимо провести ту работу, которая называется предконтрактной, она достаточно "вязкая". Как во всех наших отношениях, здесь нет ничего удивительного. Работа плотно ведется

Дмитрий Шугаев

глава ФСВТС

"Катран" предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

Франция помогла

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин считает, что победа в тендере на поставку Египту ударных вертолетов К-52К была, в принципе, предсказуемой. Он создавался специально для вертолетоносцев типа "Мистраль", заказанных во Франции.

Беспардонное поведение президента Франции, который пошел на поводу у Вашингтона и, несмотря на финансовые убытки для своей страны и потерю репутации добросовестного партнера по военно-техническому сотрудничеству, отказался от этого проекта, отложило принятие "Катранов" на вооружение. Тем не менее они появились на других наших кораблях, в частности на авианосце "Адмирал Кузнецов". И контракт с Египтом позволит нам не только заработать дополнительные деньги на сорванном французами контракте, но и реализовать свои передовые инженерно-конструкторские идеи

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

При этом эксперт подчеркивает, что технический и технологический задел, связанный с созданием корабельного вертолета, все же необходимо реализовывать. Уже известно, что холдинг "Вертолеты России" ведет работы по модернизации вертолетов Ка-52К. Как отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, эта работа идет согласно техническому заданию Минобороны РФ. Ранее он заявлял, что предприятие рассчитывает заключить контракт с военным ведомством на поставки Ка-52К в 2019 году.

В свою очередь генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев сообщал, что испытания корабельной винтокрылой машины планируется провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.

Первый десантный корабль "Мистраль" был передан Военно-морским силам Египта в июне прошлого года. Изначально он был построен по заказу российского военного ведомства и получил название "Владивосток", но после расторжения контракта между Москвой и Парижем в 2015 году был приобретен Каиром. Согласно техническим данным корабля, на его палубе площадью 5 тыс. 200 кв. м расположены шесть посадочных мест, для перемещения вертолетов из подпалубных ангаров используются два лифта. Всего на палубе и в ангаре он может нести 16 ударных вертолетов.

Нет конкурентов

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля.

По тактико-техническим характеристикам у Ка-52К прямых зарубежных аналогов нет. "Катран" — единственный в своем роде корабельный вертолет с соосной системой расположения винтов, что резко повышает его маневренность и боеспособность

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Ка-52 стал дальнейшим развитием вертолета Ка-50 (известного как "Черная акула"), но его сделали двухместным. От предшественника ему достались сдвоенные винты соосной схемы. Благодаря этому он способен совершить практически на месте внезапный разворот, что позволяет взлетать (садиться) с небольших площадок при любом порыве ветра. Этот маневр недоступен американскому АН-64 и даже российскому ударному Ми-28Н.

Об этих уникальных преимуществах соосной схемы расположения несущих винтов на вертолетах ТАСС рассказывал заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Николай Бездетнов.

Перспектива соосного вертолета в том, что он как летающая батарея. Вот я лечу выполнять задание куда-то, а, например, сзади противник догнал меня, я разворачиваюсь на месте и жду его. Так мне нужно было бы его догонять, а тут он сам пришел. И если я сам не дам ему своим оружием сбить меня, то он живым от меня уже не уйдет

Николай Бездетнов

заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Также вертолет способен "стартовать" с режима висения с большим ускорением: этим достигается хорошая маневренность ведения боя. На больших скоростях полета может делать горизонтальный маневр "воронка".

Говоря о плюсах Ка-52К, Литовкин называет наличие у машины высокоточных сверхзвуковых управляемых ракет из состава противотанкового ракетного комплекса "Вихрь", которыми не обладает ни один зарубежный вертолет. А уменьшенные габариты машины позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов.

Кроме того, на "Катране" предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Также на вертолете установлена система кондиционирования воздуха, предназначенная для использования во влажной морской среде.

Ка-52К оснащаются той же радиолокационной станцией "Арбалет", что и обычные. Этот радар обеспечивает выполнение задач в прибрежной зоне, не требующих большой дальности действия.

Как и традиционный Ка-52, корабельный вертолет оснащен комплексом бортовой обороны, гиростабилизированной оптико-электронной станцией и 30-миллиметровой автоматической пушкой.

В перспективе Ка-52К могут получить новую бортовую радиолокационную станцию, что позволит им применять противокорабельные ракеты Х-35 и Х-38.

РАКЕТЫ Х-35 И Х-38

Ракета Х-38 имеет модульную конструкцию и в зависимости от боевой задачи оснащается одной из четырех головок самонаведения. Ее дальность достигает 40 км, а скорость полета — 2 Мах. Для ракеты разработаны два типа боевых частей: осколочно-фугасная и проникающая.

Противокорабельной ракетой Х-35, принятой на вооружение в 2003 году, оснащаются корабли, самолеты и береговые комплексы. Это дозвуковая ракета, дальность которой, по данным открытых источников, составляет более 130 км.

Оценка и испытания

В апреле 2015 года морской вариант Ка-52 оценил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter после полета на "Аллигаторе".

Управляется легко. Напичкан умной электроникой, но не слишком. Естественно, будучи бронированной машиной, более инертен, чем легкий вертолет

Дмитрий Рогозин

вице-премьер РФ

В мае 2017 года стало известно, что вертолеты Ка-52К успешно завершили первый этап морских испытаний и теперь машины находятся на базе АО "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России"), где специалисты завершают оценку их состояния и отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях.

В испытаниях, которые проходили с конца 2016 по начало 2017 года, участвовали два вертолета.

Вертолет обладает уникальными характеристиками, однако одного похода в море недостаточно для того, чтобы понять, как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в морском климате. Работа конструкторского бюро будет продолжаться в рамках испытаний, в том числе на авианесущем корабле

Владислав Савельев

заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России"

Минобороны России планирует начать закупку этих машин в ближайшие два года, и до 2020 года по госпрограмме вооружения армия должна получить более 120 морских вертолетов.

Роман Азанов