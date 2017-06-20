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ФСВТС: российско-индийский истребитель FGFA не будет уступать ПАК ФА

20.06.2017 ТАСС 614 2
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Истребитель Т-50
Истребитель пятого поколения Т-50
Источник: militaryrussia.ru

Индия наряду с Россией получит не просто ноу-хау, но и право собственности на разрабатываемую продукцию военного назначения, отметил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Российско-индийский истребитель пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) не будет уступать разработанному для Воздушно-космических сил РФ ПАК ФА, заявил в понедельник журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Индия наряду с Россией получит не просто ноу-хау, но и право собственности на разрабатываемую ПВН (продукцию военного назначения - прим. ТАСС). То есть этот истребитель, если у нас будет подписан контракт и будет исполнено межправсоглашение тем самым - а мы, естественно, к этому идем, не будет уступать нашему ПАК ФА", - сказал Шугаев на авиасалоне в Ле-Бурже.

"Другое дело, что бортовое оборудование будет в том числе индийского производства. Это будет самолет, который будет адаптирован в том числе для индийского рынка. То есть это не ухудшение характеристик, которые присущи национальному продукту, который используется в ВС РФ, адаптация под условия заказчика", - добавил глава ведомства.

Он подчеркнул, что ни одна другая страна не готова передать Индии "столь чувствительные технологии".

Соглашение о проекте FGFA было подписано в 2007 году. В начале мая источник в Минобороны Индии заявил индийскому агентству PTI, что контракт на разработку детального проекта нового истребителя будет подписан во второй половине 2017 года. Весной российские официальные лица заявляли, что РФ полностью выполняет свои обязательства в рамках проекта и ожидает решения индийской стороны.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
snc
521
№1
20.06.2017 09:39
Цитата, q
      Он подчеркнул, что ни одна другая страна не готова передать Индии "столь чувствительные технологии".    
Нашли чем гордиться ((
+3
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RU
Олег Бахарев
1804
№2
20.06.2017 14:57
Интересно, а двигателей "второго этапа" передача технологий тоже касается, или нет?
0
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