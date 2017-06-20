"Рособоронэкспорт": МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два
|
|
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
По словам главы компании Александра Михеева, интерес к приобретению МиГ-35 проявляет, в частности, Бангладеш
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Новейший российский истребитель МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два, когда его доведут до заявленных характеристик. Об этом заявил в понедельник журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Я думаю, в течение года-двух самолет будет доведен до ресурсных заявленных характеристик, получит необходимый облик и будет принят в дальнейшем как продукт для экспорта", - сказал он на авиасалоне в Ле-Бурже.
Ранее в понедельник заместитель гендиректора РСК "МиГ" Виктор Чернов заявил, что МиГ-35 завершит прохождение государственных испытаний в 2017 году. По его словам, у истребителя есть "очень хорошие перспективы" в Азии, Латинской Америке и Африке.
По словам Михеева, интерес к приобретению МиГ-35 проявляет Бангладеш. "Бангладеш - наш давний партнер, который эксплуатирует в основном российскую технику, и интерес (к МиГ-35) проявляется. В этом плане у нас совершенно открытая позиция, расскажем про этот самолет", - сказал Михеев на авиасалоне в Ле-Бурже.
МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, а 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация.
В Бангладеш ранее были поставлены 16 учебно-боевых самолетов Як-130 по контракту, заключенному в 2014 году.
|
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.06.2015 Россия на авиасалоне в Ле Бурже покажет SSJ100, ПАК ФА и средства ПВО
13.08.2012 В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
30.05.2008 "Я не считаю РСК "МиГ" проблематичной". Глава "МиГа" о вхождении в объединенную корпорацию и перспективах российских самолетов на мировых рынках
31.01.2008 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
12.11.2007 АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
НА ДУБАЙ ЭЙР ШОУ-2007
05.07.2007 ЦЕЛЬ - ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. КОРПОРАЦИИ "МиГ" и "ИРКУТ" ОБЪЯВИЛИ О ГЛОБАЛЬНОМ ИНТЕРЕСЕ К МИРОВОМУ РЫНКУ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
20.06.2007 В Париже подМиГнем мы миру
20.06.2017 В Ле-Бурже начинает свою работу международный авиасалон