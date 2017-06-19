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Специалисты РХБ защиты Приамурского объединения ВВО получили партию современных универсальных спецмашин

20.06.2017 ЦАМТО 172 0
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Войска РХБЗ
Войска РХБЗ России
Источник: defence.ru

ЦАМТО, 19 июня. Специалисты РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, получили партию современных универсальных авторазливочных станций АРС-14КМ.

Станция выполнена на базе армейского внедорожника КамАЗ-43114 и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Универсальность станции, помимо специальной обработки, позволяет выполнять широкий спектр задач: от тушения пожаров и постановки аэрозольных завес, до приготовления специальных растворов, разогрева воды и помывки военнослужащих. Поступившие машины будут использоваться в подразделениях передового отряда РХБ защиты, входящего в состав сводных спасательных подразделений объединения, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.

В настоящее время новая техника вводится в эксплуатацию специалистами подразделений РХБ защиты объединения ВВО, и ближайшее время будет задействована учебно-боевой деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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