Специалисты РХБ защиты Приамурского объединения ВВО получили партию современных универсальных спецмашин
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Войска РХБЗ России
Источник: defence.ru
ЦАМТО, 19 июня. Специалисты РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, получили партию современных универсальных авторазливочных станций АРС-14КМ.
Станция выполнена на базе армейского внедорожника КамАЗ-43114 и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Универсальность станции, помимо специальной обработки, позволяет выполнять широкий спектр задач: от тушения пожаров и постановки аэрозольных завес, до приготовления специальных растворов, разогрева воды и помывки военнослужащих. Поступившие машины будут использоваться в подразделениях передового отряда РХБ защиты, входящего в состав сводных спасательных подразделений объединения, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.
В настоящее время новая техника вводится в эксплуатацию специалистами подразделений РХБ защиты объединения ВВО, и ближайшее время будет задействована учебно-боевой деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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19.06.2017
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