Корвет "Совершенный" в ходе государственных испытаний успешно выполнил ракетную стрельбу



Построенный на АО "Амурский судостроительный завод" корвет "Совершенный" проекта 20380 на размагничивании. Большой Камень, октябрь 2016 года

Источник: ВКонтакте Построенный на АО "Амурский судостроительный завод" корвет "Совершенный" проекта 20380 на размагничивании. Большой Камень, октябрь 2016 годаИсточник: ВКонтакте

ЦАМТО, 19 июня. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный" в ходе проведения государственных испытаний корабля успешно выполнил ракетную стрельбу главным корабельным комплексом на полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Стрельба велась по морскому корабельному щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель.

Выйдя в море, представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии решают и другую задачу: проводят маневренные и скоростные испытания корвета, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

В ближайшие дни экипаж корабля проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Государственные ходовые испытания корвета "Совершенный" будут проводиться в течение месяца. По завершению морской части программы начнется вторая часть государственных испытаний – ревизия корабля. На заводе будет проведено контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля будут переданы комплекты ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы), проведены отделочные работы корвета. После подписания приемопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят Военно-морской флаг и корвет войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.