Третий пограничный сторожевой корабль прибыл в Балаклаву
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Пограничный сторожевой корабль "Проворный" проекта 22460 после завершения испытаний. Кронштадт, 05.11.2016
Источник: Pilot SPb / fleetphoto.ru
ЦАМТО, 19 июня. Пограничный сторожевой корабль 2 ранга (ПСКР) "Проворный" 18 июня пришвартовался в бухте Балаклавы и стал третьим по счету сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым, передает "РИА Новости".
Как отмечает агентство, в составе сил береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по республике Крым уже выполняют задачи по охране морских границ и морских биологических ресурсов два сторожевика данного класса – "Изумруд" и "Аметист".
"Экипаж "Проворного" в сложных условиях осуществил безаварийный переход корабля из Санкт-Петербурга в Балаклаву, а это более трех тысяч километров по рекам и каналам и более 250 морских миль по Азовскому и Черному морям. Уверен, что экипаж "Проворного" обеспечит надежную охрану рубежей в Крыму", – сказал в ходе церемонии встречи корабля начальник пограничного управления ФСБ по республике Крым Юрий Звирык.
Сторожевые корабли проекта 22460 "Охотник" произведены санкт-петербургской верфью "Алмаз". Водоизмещение корабля – 700 т, длина – 62,4 м, ширина – 11 м, максимальная скорость хода –25 узлов. Экипаж сторожевика способен автономно находиться в море 30 суток, дальностью перехода – 3,5 тысю миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками.
ПСКР предназначен для защиты и охраны государственной границы, экономических и иных законных интересов во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ. Наряду с этим в задачи корабля входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством, передает "РИА Новости".
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19.06.2017
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